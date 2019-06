Pupo rivela | Mi sento umiliato quando mi propongono i reality

ilgiornale

(Di lunedì 24 giugno 2019) Francesca Rossi Il cantantesvela in un’intervista a Rolling Stone cosa significhi, per lui, essere un artista, dichiarando di sentirsi offesogli viene proposto di partecipare a unshow Enzo Ghinazzi, in arte, non le manda certo a dire. In un’intervista a Rolling Stone si racconta senza mezze misure, dimostrando di avere il carattere di un uomo di spettacolo che, forse, si sente un po’ “antidivo”. Il 4 e l’11 luglio l’artista condurrà su Rai2 lo show “Un’estate fa”, in cui racconterà le storie legate ai tormentoni estivi. Definito da Rolling Stone la “vera rockstar italiana”,svela la ragione che lo ha tenuto lontano dalla Rai per tanto tempo e lo fa in modo diretto, senza peli sulla lingua, dichiarando: “Mi hanno proposto di fare il giudice a Ora o Mai Più, a Sanremo Young con la Clerici, di essere concorrente a Ballando con le Stelle e Tale ...