aldiladelcinema

(Di lunedì 24 giugno 2019) In attesa della sua uscita ufficiale nelle sale cinematografiche, a partire dal 22 Agosto 2019 distribuito da Ahora! Film, il thriller/comedy Popdi Marco Pollini comincia il proprio tour di anteprime estive Alla presenza del regista, il 27 Giugno 2019, infatti, verrà proiettato alle ore 21.30 presso il Cinema Mignon di(GE), come evento sostenuto e promosso da: – ACBS associazione contro il bullismo scolastico (Oumaima Abdu) – AIED Genova sportello contro il bullismo (Micol Bottaro) – ALPIM associazione ligure per i minori (Alessandra Puri) – CIFcentro italiano femminile (Simona Gazzola) Il lungometraggio, con protagonista la due volte vincitrice del David di Donatello Antonia Truppo, qui in inedite vesti di psicopatica, include nel cast Annalisa Favetti, Stefano Ambrogi, Denny Mendez, Enzo ...

LiciaGargiulo : Pop Black Posta in anteprima a Chiavari - cinematicroma : Pop Black Posta di Marco Pollini con Antonia Truppo in anteprima a Chiavari - stellifernox : Black Star Dancing è carino come EP, ricorda un po' la musica degli anni '70 in alcuni punti. È un po' più pop e me… -