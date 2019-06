Pick-Roll permette di organizzare e partecipare alle partite di basket nei campetti

tuttoandroid

(Di lunedì 24 giugno 2019)è un'applicazione chedidi pallacanestro nei campi presenti nel vicinato e in oltre 4000in tutta Italia. E' sufficiente scegliere il campetto,l'incontro e raggiungere gli altri al campo. L'app consente di effettuare il check in al campo per far sapere dove vi trovate e offre la possibilità di assegnare un punteggio alla prestazione del vostro avversario e valutare la sua fama. L'articolodidineivicino casa proviene da TuttoAndroid.

energychange_ : RT @LinkCampus: ??Il #23Giugno dalle 18.00 presso i campi da #Basket in Viale Kant, 305 a Roma verrà presentata Pick-Roll, la #startup che m… - bandaroja25mayo : @DFDYR98 Pick and roll Lebron-Davis. Palla in post basso x LB. Taglio di AD. Raddoppi automatici e difesa che co… -