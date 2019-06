Perché il connettore USB non è sempre stato reversibile? L’ha svelato uno degli inventori

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 24 giugno 2019) Quante volte avete dovuto aguzzare la vista per capire “in quale verso” bisogna inserire ilUSB per caricare lo smartphone, lo smartwatch o altri dispostivi hi-tech? Per anni i connettori USB infatti hanno funzionato in un solo verso, e ogni volta che li si usa si ha il 50% di possibilità di sbagliarlo. Ora si stanno diffondendo i prodotti con presa USB-C, che è, e il problema non c’è più: a prescindere da come si inserisce, funziona. Qualcuno si starà chiedendonessuno ci abbia pensato prima. Acer TravelMate X5 TMX514, il notebook da 980 grammi fatto apposta per lavorare in viaggio La risposta è che sì, ci si era pensato, ma c’era un problema di costi. L’ha spiegato alla National Public Radio il signor Ajay Bhatt, colui che ha collaborato in Intel alla ...

