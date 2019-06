La Cina mette le mani sul cibo E ora?

Cina - ex capo dell’Interpol Meng Hongwei ammette le tangenti : “Si è pentito” : Si è aperto quest’oggi nella città settentrionale di Tianjin il processo a carico dell’ex presidente dell’Interpol Meng Hongwei, rimosso dal partito “per gravi violazioni della disciplina” lo scorso marzo e arrestato formalmente il 24 aprile per presunta appropriazione di fondi statali e tangenti. Nel dettaglio, l’alto funzionario avrebbe sfruttato gli incarichi ricoperti tra il 2005 e il 2017 per aiutare ...

Cina - torna il festival della carne di cane. Diverse le petizioni per mettere fine alla mattanza : Il 21 giugno a Yulin, in Cina, inizia il festival della carne di cane. In occasione del manifestazione, che si svolge ogni anno per dieci giorni a partire dal solstizio d’estate, vengono uccisi migliaia di cani. Il consumo di carne di cane in Cina è una tradizione ultracentenaria, ma la manifestazione è nata solo nel 2010 dall’iniziativa di alcuni venditori che, appoggiati dalle autorità locali, hanno deciso di creare un evento annuale in ...

EUROPEE 2019/ Viste dalla Cina : perché Di Maio non fa come Renzi e si dimette? : Il voto europeo cambia gli equilibri non solo in Italia ma anche nel continente. Cina, Usa e Russia sono però destinate a disgregare l'Unione Europea

Clamoroso Torino - Petrachi si dimette : la Roma è viCina : Terremoto in casa Torino. Il direttore sportivo Gianluca Petrachi ha rassegnato le dimissioni. Assente alla conferenza stampa di ieri dell’addio di Moretti, Petrachi sarebbe promesso sposo della Roma, che gli fa la corte già da tempo. Da quanto trapela, però, pare che il presidente dei granata Urbano Cairo debba ancora accettare le dimissioni. Lui stesso che, interpellato sull’argomento settimane fa, aveva chiuso ad un ipotesi ...

USA - Trump mette al bando Huawei. Nuove tensioni con la Cina : È scontro aperto tra gli Stati Uniti e la Cina dopo che il Presidente Donald Trump ha dichiarato un'emergenza nazionale per proteggere le telecomunicazioni e le apparecchiature di comunicazione dagli "avversari stranieri" ed ha firmato un ordine esecutivo che viete alle aziende statunitensi di acquistare e utilizzare apparecchiature di telecomunicazioni che potrebbero mettere al rischio la sicurezza nazionale.L'ordine esecutivo non cita ...

Cina-Usa : China Mobile - Pechino invita Washington a non mettere sicurezza nazionale in ogni questione : Pechino, 10 mag 15:54 -, Agenzia Nova, - La Cina esorta gli Stati Uniti a rispettare i principi dell'economia di mercato, a smettere di includere la sicurezza nazionale in ogni questione,..., Cip,

Hiv - la fine del virus è viCina : con le nuove terapie l'Aids non si trasmette più : La sfida che la comunità scientifica ha di fronte però è quella di diffondere le terapie adeguate in tutto il mondo: attualmente nel pianeta ci sono 40 milioni di persone affette da Aids, ma i malati ...

Cannavaro si dimette da ct della Cina : torna Lippi? : Roberto Bordi Non è durata neppure due mesi l'avventura di Cannavaro sulla panchina della nazionale cinese. Il tecnico del Guangzhou si è dimesso perché "il doppio impegno mi distrae dalla mia famiglia". A sostituirlo dovrebbe essere Lippi Poco più di un mese e mezzo. È quanto è durata l'esperienza di Fabio Cannavaro da c.t. della nazionale di calcio della Cina, ruolo per il quale aveva ricevuto il 7 marzo un incarico temporaneo per ...