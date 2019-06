Giochi 2026,Malagò: "Vince una Nazione"

"Sono molto emozionato, è un risultato molto importante non solo per me ma per l'intera.Sono davvero orgoglioso di questa squadra che abbiamo creato tutti insieme senza differenze di colore politico". Così il presidente Coni,: "Non è stato facile,ma vorrei ringraziare tutti coloro che hanno creduto in questa avventura.Devo ringraziare il mio staff Carlo Mornati, Diana Bianchedi, Danilo Di Tommaso,Anna Ricciardi. Un grazie particolare al presidente Mattarella, il nostro capitano".(Di lunedì 24 giugno 2019)