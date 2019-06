Gianluca Vacchi & co... quanto guadagnano i vip in consolle?

(Di lunedì 24 giugno 2019) Sono necessarie decine di migliaia di euro per avereo Fedez inper una serata ma sono numerosi i volti noti che decidono di intraprendere questa strada con discreto successo. Ecco. Dalle telecamere alle, sono tantissimi i volti noti che si reinventano DJ con ottimi risultati. L'estate è il periodo più prolifico per questo lavoro e i vip non perdono tempo, pronti a esibirsi nei locali più alla moda di tutta Italia e non solo.Per molti è una passione che si è trasformata in un vero e proprio lavoro molto remunerativo, come nel caso di, ormai sempre meno impegnato nell'azienda di famiglia ma sempre più coinvolto in eventi nei locali di tutta Europa. Meno impegnati ma altrettanto apprezzati sono Stefano De Martino e Andrea Damante, per i quali quella dei DJ non è ancora l'occupazione principale o, forse, per loro resterà solo un piacevole (e remunerativo) hobby. Il magazine Spy ha svelatoalcuni dei volti più noti durante una serata ine in alcuni casi sono cifre da capogiro.ha in programma una vera e propria tournée europea per i prossimi mesi, che toccherà i locali più alla moda e chic. Mr Enjoy è attualmente uno dei DJ più pagati, non solo per la sua bravura allama soprattutto per la sua immagine, divenuta iconica grazie ai social. Ovviamente, questa altissima richiesta e la grande fama che lo accompagnano hanno un costo, cheha stimato in 50.000 euro per ogni esibizione. Un compenso da capogiro che lo avvicina a quelli dei più grandi DJ di fama mondiale. Il Dj che non ti aspetti, invece, ha il volto di Fedez: il rapper più social del nostro Paese, oltre a scrivere e a produrre musica, non disegna le, dove non è raro incrociarlo nei locali più chic. Il suo cachet per una serata inè di circa 35.000 euro ma Spy ha rivelato che poco tempo fa il marito di Chiara Ferragni è stato chiamato da Flavio Briatore per allietare una serata nel suo Billionaire, ricevendo un compenso di circa 100.000 euro.