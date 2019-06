Coppa America 2019 | orari e programma delle partite di oggi lunedì 24 giugno Come

oasport

(Di lunedì 24 giugno 2019) Dopo sedici incontri conditi da 43 gol complessivi, si conclude nella notte italiana tra24 e martedì 25la fase a gironi dellacon gli ultimi due incontri del Gruppo C tra Cile ed Uruguay e tra Ecuador e Giappone. La situazione del raggruppamento vede davanti a tutti il Cile a punteggio pieno con 6 punti e con la certezza del pass per i quarti, mentre è ancora tutto aperto e in discussione il discorso qualificazione per Uruguay, secondo con 4 punti, Giappone, terzo a quota 1 punto, ed Ecuador, ancorato in ultima piazza a zero punti. Ai cileni basta un pareggio nell’ultimo incontro per blindare il primato e per affrontare il Perù (unamigliori terze) ai quarti di finale, mentre in caso di sconfitta nello scontro diretto con la “Celeste” dovrebbe vedersela al prossimo turno con la temibile Colombia. Sfida da dentro o fuori invece ...

