Ciclismo | doppietta tricolore per Claudia Cretti! Dopo la cronometro | vince anche la

(Di lunedì 24 giugno 2019) Doppio titolo italiano paralimpico perCretti. La 23enne bergamascaessersi imposta sabato nellacat. C4 a Marostica, ieri ha vintola prova in linea a Bassano del Grappa. Unadi grande spessore per questa giovane atleta, che ha saputo reagire in modo unico alle difficoltà, diventando ora grande protagonista del paraitaliano e potendo davvero sognare la qualificazione alla Paralimpiade di Tokyo 2020, diventato il suo obiettivo. Cretti era stata vittima di una terribile caduta il 6 luglio 2017, nella settima tappa del Giro Rosa. L’allora portacolori della Valcar PBM cadde a 90 km/h in discesa e le sue condizioni sembravano disperate. Fu trasportata d’urgenza in ospedale, dove subì due interventi al cervello e rimase tre settimane in coma. Poi la ripresa, la voglia di tornare in bici, la prima gara vinta ad aprile alle Due Giorni del Mare a ...

