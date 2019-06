Capello | «Con De Ligt Juve imbattibile Manolas e Koulibaly grande coppia»

Conferenza Totti - Capello : “sono sorpreso dalla decisione” : “Sono sorpreso dalla decisione di Totti, forse non riuscendo a essere incisivo ha deciso lasciare. Fare il dirigente è un’altra cosa che essere giocare”. Sono le dichiarazioni di Fabio Capello, ex allenatore della Roma che commenta così la Conferenza stampa programmata da Totti per le 14 di oggi. “I tifosi saranno con Totti. Non so perché la società non è riuscita a gestire la situazione. Ci sono sempre due verità e ...

Juventus-Sarri - Capello svela : “contestarono anche me - gli ultras sono il male del calcio. Higuain? Vi dico che…” : L’ex allenatore friulano ha paragonato la sua accoglienza alla Juve con quella di Sarri, esprimendo il proprio punto di vista Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus, l’annuncio è arrivato nel pomeriggio di ieri in contemporanea a Londra e Torino. Il Chelsea e il club bianconero hanno pubblicato insieme una nota ufficiale, chiudendo di fatto la telenovela durata parecchie settimane. AFP/LaPresse Sul ritorno di Sarri ...

Juventus - Capello : “Sarri contestato? Capitò pure a me poi vinsi e…” : Intervista esclusiva de “La Gazzetta dello Sport” a Fabio Capello. L’ex allenatore della Juventus ricorda come i primi tempi furono difficili anche per lui come lo sono per Sarri: “Io ebbi qualche problema, ma non tanto perché avevo allenato il Milan e la Roma, quanto perché avevo detto che non sarei mai andato alla Juve. Ci furono delle contestazioni, striscioni contro di me, ma sempre dai gruppetti degli ultrà. I ...

Wanda Nara al veleno contro Capello : 'Le foto di Icardi? Le facevano anche i tuoi giocatori..' : Wanda Nara Icardi risponde a Capello, che forse non aveva preso bene le foto hot con il Marito Mauro, scattate e pubblicate sui social. foto che hanno suscitato battute e sdegno da tanti, che non lo ...

Capello : “Con me - Icardi non sarebbe entrato nello spogliatoio. E su Insigne - Allegri e Klopp…” : Le dichiarazioni di Fabio Capello, negli studi di Sky, ieri sera nel post-partita di Napoli-Cagliari. Il tecnico dice la sua sulla vicenda dello shooting fotografico di Icardi e Wanda Nara: “Non ho mai avuto un giocatore che faceva queste cose, nelle mie squadre non so se poi sarebbe riuscito a entrare nello spogliatoio. Ma non per me, neanche per i compagni. E’ una cosa che non sarebbe stata accettata. E’ questa, poi, la chiave ...