Brigitte Macron rivela | Mio marito è più vecchio di me

Melania Trump - look a lutto in Normandia. Ed è gelida con Brigitte Macron : Melania e Donald Trump sono arrivati in Normandia per celebrare il 75esimo anniversario del D-Day. La First Lady è scesa dall’Air Force One sfoggiando un look total black: abito-cappotto nero svasato, scarpe con fibbia e tacco stiletto, occhialoni neri. Un outfit che potremmo definire a lutto, in segno di rispetto per le vittime della più grande operazione militare della Seconda Guerra Mondiale. Il Presidente americano e consorte scendono ...