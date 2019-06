Taccheggio in Italia più diffuso di scassi e rapine Furto cibo e magliette in cima

ilsussidiario

(Di domenica 23 giugno 2019)in, da una ricerca emerge che la pratica è più diffusa di, con elevate perdite economiche.

ricc_ardimi : RT @michelafinizio: Furti nei negozi. I dati sono in calo, ma il taccheggio è un costo per le imprese. In Italia le perdite inventariali in… - MarcoDugato : RT @michelafinizio: Furti nei negozi. I dati sono in calo, ma il taccheggio è un costo per le imprese. In Italia le perdite inventariali in… - CheckpointSysIT : RT @michelafinizio: Furti nei negozi. I dati sono in calo, ma il taccheggio è un costo per le imprese. In Italia le perdite inventariali in… -