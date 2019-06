Salvini | «Subito manovra e flat tax» M5S | «Dove sono i soldi?» Giorgetti boccia i

Salvini : vogliamo fare subito la manovra finanziaria : Salvini: nessuna nuova tassa in più, anzi vogliamo fare subito la manovra che di solito si fa in inverno". Cosi' il ministro e vice premier Salvini

Matteo Salvini incalza Giuseppe Conte : “Nomini subito il nuovo ministro delle Politiche europee” : Il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, annuncia che chiederà "al presidente del Consiglio che venga nominato il prima possibile" un nuovo ministro degli Affari europei, poltrona rimasta vacante dopo l'addio di Paolo Savona, ora alla guida di Consob. Si dice d'accordo anche l'altro vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio.Continua a leggere

Renato Mannheimer - l'analisi : perché Matteo Salvini rischia di perdere subito molti voti : molti parlano di una evidente vittoria di Matteo Salvini in caso di elezioni anticipate in autunno. Ma secondo Renato Mannheimer non è assolutamente detto perché "vi sono punti di diversità sostanziali tra la capacità di tenuta della Lega e quella a suo tempo mostrata dal maggior partito della Prima

Matteo Salvini - l'idea di un Conte bis per non tornare subito al voto : Si fa largo nel Carroccio l'idea di un Conte bis. Matteo Salvini vuole dettare l'agenda del governo, nel caso anche aggiornando il contratto con i 5 Stelle. E quindi passando per quella "condivisione di responsabilità" auspicata dal presidente del Consiglio, che è poi il rimpasto. "Sia chiaro, noi m

Conte rispetta la commissione UE e avverte Salvini e Di Maio : “Smettetela!” Salvini risponde subito : Giuseppe Conte batte i pugni e alza la voce con i due ministri Salvini e Di Maio “Il mio motto è sobri nelle parole e operosi nelle azioni. Ma se continuiamo nelle provocazioni per mezzo di veline quotidiane, nelle freddure a mezzo social, non possiamo lavorare. I perenni costanti conflitti comunicativi pregiudicano la concentrazione sul … Continue reading Conte rispetta la commissione UE e avverte Salvini e Di Maio: ...

Matteo Salvini risponde subito a Giuseppe Conte : "La Lega c'è - andiamo avanti - non abbiamo tempo da perdere" : È Matteo Salvini il primo a rispondere, in tempo reale, a Giuseppe Conte. Alle 19.10, via Twitter, il leader della Lega annuncia secco: "Noi siamo pronti, vogliamo andare avanti e non abbiamo tempo da perdere, la Lega c'è". Dall'altra parte della maggioranza, tutto tace dalle parti di Luigi Di Maio.

Flat tax - relazione Bankitalia spinge Salvini : “Discutiamola subito”. Ok M5s. Ma Conte : “Non ho ricevuto progetto” : Le parole del governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, sulla necessità di “un’ampia riforma fiscale” che non si limiti a rivedere “solo alcune agevolazioni o a modificare la struttura di una singola imposta” sono state interpretate dalla Lega come un incentivo alla Flat tax. “Bene la relazione di Banca d’Italia – è stata la reazione del vicepremier Matteo Salvini -, che conferma la ...

Matteo Salvini si muove da premier : subito flat tax e maxi condono : I grillini ora devono soltanto stare al passo della Lega. Matteo Salvini si muove da premier e dopo i risultati

Salvini gioca subito nuovo ruolo : taglio tasse - Tav e autonomia : Ha aspettato meno di due ore dalla chiusura dei seggi, poi Matteo Salvini ha subito calato sul tavolo del governo tutto il peso che il voto delle Europee gli ha consegnato. Perché se da un lato giura che non vuole usare il 30% abbondante di cui le proiezioni lo accreditano "per un regolamento di conti interno al governo", dall'altro lato detta la nuova agenda che "da domani" vorrà sia fatta propria dall'esecutivo: "taglio delle tasse, autonomia, ...

Palermo - Salvini incontra la professoressa sospesa : «Deve tornare subito in classe» : La professoressa sospesa per «omessa vigilanza» su un video degli studenti che accostava le leggi razziali al decreto Salvini e il ministro dell’Interno si sono incontrati. Rosa Maria Dell’Aria e Matteo Salvini, a Palermo per le cerimonie di commemorazione della strage di Capaci, si sono confrontati in prefettura, hanno parlato a lungo: «Abbiamo discusso di libertà di pensiero, mi ha ricordato una mia professoressa del liceo, una persona ...

Tornerà subito in classe! Matteo Salvini incontra la professoressa sospesa a Palermo : Sarà revocato il provvedimento di sospensione a Rosa Maria Dell'Aria, la professoressa di Palermo punita per non aver controllato il lavoro dei suoi studenti che hanno accostato le leggi razziali fasciste al decreto sicurezza. Lo ha reso noto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che ha incontrato in prefettura la docente insieme al ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti.

Massimo Cacciari : "M5s e Pd ci dicano subito cosa faranno per fermare Salvini" : “M5s e Pd ci dicano subito cosa faranno per fermare Salvini”. A chiederlo è il filosofo Massimo Cacciari in un’intervento sul Fatto Quotidiano.La resa dei conti si fa ormai prossima e non vedo quale utilità abbiano i 5 stelle a rinviarla. Anche la finzione del “contratto di governo”, come era troppo facile prevedere, ha cessato di funzionare. Cacciari prosegue:Dal comodo limbo della aurea ...

Salvini : "Rapporti tesi con i 5 Stelle? È perché la Lega ora li ha superati". E sul Dl sicurezza bis : "Subito in Cdm" : Il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini ha rilasciato un'intervista che è stata pubblicata oggi dal Corriere della Sera e ha parlato dei rapporti tesi con il MoVimento 5 Stelle. Se da una parte Luigi Di Maio sostiene che il Legame si sia incrinato dopo il caso Siri, il leader della Lega, invece, ha un'altra motivazione:"Molto banalmente: in tutte le Regionali la Lega ha vinto. Il governo è partito nel marzo 2018 con la Lega al ...