Genoa | Zapata convinto dalle parole di Preziosi | l' attaccante non dovrebbe essere Caputo

(Di domenica 23 giugno 2019) Il nuovo perno della difesa delè Cristian, che il prossimo settembre compirà 33 anni. Un acquisto di esperienza per Aurelio Andreazzoli, inseguito e corteggiato da Enricocome prima scelta assoluta per il pacchetto arretrato.daL'ex difensore del Milan ha grande entusiasmo per la sua nuova avventura sotto la lanterna tanto da aver declinato altre proposte molto allettanti dal punto di vista economico. Evidentemente il classe 1986 sentiva di avere ilnel destino dopo il puntuale accostamento ai colori rossoblu in ogni sessione estiva ed invernale delle trattative. Approda dal Milan al Grifone per prendere in mano la difesa, dove affiancherà il futuro gioiello della Juventus Cristian Romero. Una scelta, quella di, che ha trovato un discreto riscontro anche nell'ambienteno. Sebbene ci sia qualcuno a ritenerlo ormai logoro ...

