Formula 1- Gp di Francia | Vettel duro ma fiducioso | “un’altra gara facile per Hamilton

Formula 1 – Hamilton grato alla squadra - Bottas insoddisfatto e Leclerc sorridente : le parole dei protagonisti del Gp di Francia : Hamilton euforico, Bottas scontento e Leclerc sereno: le parole dei protagonisti del Gp di Francia 2019 al termine della gara al Paul Ricard Lewis Hamilton ha conquistato oggi la sua 79ª vittoria al Gp di Francia. Una gara senza particolari preoccupazioni per il britannico della Mercedes, che grazie al secondo posto di Bottas, regala al team l’ennesima doppietta. Al Paul Ricard è riuscito ad ottenere un ottimo podio il giovane ...

Formula Uno - nel Gp di Francia è di nuovo doppietta Mercedes : Hamilton davanti a Bottas. Leclerc 3° - Vettel giù dal podio : Lewis Hamilton domina il Gp di Francia dal primo all’ultimo giro e conquista la sesta vittoria stagionale. La festa Mercedes è completata dal secondo posto di Valtteri Bottas, che ha vinto il testa a testa con il ferrarista Charles Leclerc per il secondo posto. Sebastian Vettel, che partiva in settima posizione, chiude al quinto posto. L'articolo Formula Uno, nel Gp di Francia è di nuovo doppietta Mercedes: Hamilton davanti a Bottas. ...

Formula 1 : Hamilton trionfa in Francia : 16.46 Solito dominio della Mercedes che centra l'ennesima doppietta nel Gp Francia Trionfo di Lewis Hamilton che precede Vallteri Bottas e allunga così nel Mondiale (+36 sul compagno di squadra).Sul terzo gradino del podio la Ferrari di Leclerc.Vettel chiude quinto,preceduto da Verstappen.Completano top ten Sainz, Ricciardo,Raikkonen,Hulkenberg e Norris Hamilton,scattato in pole,prende subito il largo davanti a Bottas e Leclerc.Il britannico,a ...

Formula 2 - Antoine Hubert vince Gara-2 del Gp di Francia : Mick Schumacher costretto al ritiro : Il pilota francese si impone davanti a Correa e Zhou, bissando la vittoria ottenuta a Monaco. Dodicesimo Ghiotto, ritirato invece Mick Schumacher Pole e vittoria per Antoine Hubert nella Gara-2 del Gp di Francia di Formula 2. Il pilota francese si impone davanti al pubblico di casa, bissando così il successo ottenuto a Monaco qualche settimana fa. Partito benissimo allo spegnimento dei semafori, Hubert controlla la gara fino alla bandiera ...

