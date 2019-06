Sebino Nela su Manolas e Koulibaly | “Formerebbero una delle migliori coppie in

forzazzurri

(Di sabato 22 giugno 2019)ex calciatore degli azzurri e della Roma, si è espresso sul possibile arrivo dial Napoli rilasciando importanti dichiarazioni a Il Romapiacerà ad Ancelotti? “Sicuramente. Anzi penso che De Laurentiis vogliaproprio perché c’è Ancelotti come allenatore. Se va via uno come Albiol non puoi fare diversamente. Acquistare un giovane o un calciatore poco conosciuto dall’ estero avrebbe fatto sembrare il Napoli meno forte di prima”.non porta un miglioramento rispetto ad Albiol? “Beh sicuramente è più giovane non lo si può negare. Ha doti diverse rispetto allo spagnolo.assomiglia a”. Che coppia formerebbero Kostase Kalidou? “Sicuramente tra le più forti d’ Italia e d’ Europa.è un giocatore che assomiglia molto ae avendo visto ...

