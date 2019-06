Se ti fa ridere è l’uomo giusto per te e lo amerai (Di sabato 22 giugno 2019) L’amore non conosce regole, né spiegazioni razionali, dicono che sia cieco, ma a quanto pare è sensibile alle risate.Che il sorriso faccia bene al cuore, e all’anima è risaputo. Non dovrebbe poi stupirci molto sapere che, il giorno che incontriamo un uomo che ci fa ridere, ce ne innamoriamo. Le persone divertenti sono più attraenti e spensierate, stare insieme a loro, inevitabilmente ci carica di energie positive, ecco perché le donne sono affascinate dagli uomini simpatici e sorridenti.



A confermarlo, ben due ricerche scientifiche condotte negli Stati Uniti. I risultati di questi studi, hanno dimostrato come le donne siano più attratte e propense nei confronti degli uomini simpatici. Le altre due caratteristiche, che siamo solite, cercare e guardare negli uomini sono il buon senso e l’arguzia.Sempre da questi studi, è emerso che gli uomini apprezzano moltissimo le donne che sanno ridere con loro, insomma, se riuscite ad apprezzare il senso dell’humor della persona che vi sta accanto, niente e nessuno potrà separarvi. (Di sabato 22 giugno 2019) L’amore non conosce regole, né spiegazioni razionali, dicono che sia cieco, ma a quanto pare è sensibile alle risate.Che il sorriso faccia bene al cuore, e all’anima è risaputo. Non dovrebbe poi stupirci molto sapere che, il giorno che incontriamo un uomo che ci fa, ce ne innamoriamo. Le persone divertenti sono più attraenti e spensierate, stare insieme a loro, inevitabilmente ci carica di energie positive, ecco perché le donne sono affascinate dagli uomini simpatici e sorridenti.A confermarlo, ben due ricerche scientifiche condotte negli Stati Uniti. I risultati di questi studi, hanno dimostrato come le donne siano più attratte e propense nei confronti degli uomini simpatici. Le altre due caratteristiche, che siamo solite, cercare e guardare negli uomini sono il buon senso e l’arguzia.Sempre da questi studi, è emerso che gli uomini apprezzano moltissimo le donne che sannocon loro, insomma, se riuscite ad apprezzare il senso dell’humor della persona che vi sta accanto, niente e nessuno potrà separarvi.

Innamorarsi di una persona che ci fa ridere sembra scontato, in realtà molte volte invece ci infiliamo in situazioni tossiche da cui non riusciamo a uscire, frequentando uomini che il sorriso lo spengono. Esperienze di questo tipo però, ci aiutano a prepararci a quello che sarà poi l’amore della vita. Il nostro compito è quello di riconoscere quegli uomini positivi, in grado di trasformare una giornata pesante, con un semplice sorriso. Il giorno infatti che incontrerete una persona che sa farvi incurvare le labbra, anche nei momenti più difficili, lo amerete e non lo lascerete più.



Secondo lo psicologo Geoffrey Miller, docente dell’Università nel New Mexico, l’attrazione che le donne provano nei confronti degli uomini che le fanno ridere, assicura la continuità della specie: ridere infatti dona la voglia di vivere.?? Questo aspetto, darebbe anche una certa serenità alle donne che vogliono diventare madri, avere un compagno e un futuro padre dei propri figli che sa far ridere, consente di affrontare la vita con più leggerezza. Trovate dunque un uomo che sappia amare e rispettare, ma soprattutto che vi faccia ridere.