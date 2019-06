Matera, dramma in campagna: travolti da una mietitrebbia, muoiono due fratelli (Di sabato 22 giugno 2019) La tragedia si è consumata nel pomeriggio di sabato a Miglionico ed è costata la vita a due fratelli di 58 e 55 anni. Ferita la figlia 19enne dell'uomo di 55 anni. La ragazza è ricoverata con ferite serie dopo aver visto morire davanti ai suoi occhi il padre e lo zio ma non è in pericolo di vita. (Di sabato 22 giugno 2019) La tragedia si è consumata nel pomeriggio di sabato a Miglionico ed è costata la vita a duedi 58 e 55 anni. Ferita la figlia 19enne dell'uomo di 55 anni. La ragazza è ricoverata con ferite serie dopo aver visto morire davanti ai suoi occhi il padre e lo zio ma non è in pericolo di vita.

Dramma nelle scorse ore nelle campagne del Materano, in Basilicata. Due fratelli hanno perso la vita a causa di un terribile incidente mentre erano al lavoro nei loro terreni coltivati nel territorio del comune di Miglionico in contrada Basento. La tragedia si è consumata nel pomeriggio di sabato 22 giugno ed è costata la vita a due fratelli di 58 e 55 anni. F.R. e G.R, entrambi coltivatori diretti nati a Pomarico ma residenti proprio a Miglionico. I due sono stati travolti da una mietitrebbia che stavano usando per il lavoro nei campi di proprietà del fratello minore. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto fatta dai carabinieri accorsi sul posto, il mezzo agricolo si sarebbe improvvisamente ribaltato travolgendo i due fratelli. Al momento dei fatti uno si trovava sopra la mietitrebbia insieme alla figlia 19enne, l'altro a terra vicino al cassone di raccolta.