Magistratura | il 99 per cento delle toghe è promosso | niente più concorsi interni | solo

Csm - Robledo : “Magistratura si faccia esame coscienza. Ma non ne ha la forza - per anni ha tollerato questo” : “Caos procure e Csm? Sì, siamo assolutamente di fronte a una situazione grave e pericolosa per le istituzioni. Non c’è dubbio”. Così, ai microfoni di “24 Mattino”, su Radio24, l’ex procuratore aggiunto di Milano, Alfredo Robledo, commenta lo scandalo sul Csm e le ultime intercettazioni, registrate da un trojan nel cellulare dell’ex presidente di Anm, Luca Palamara, indagato a Perugia per corruzione, e ...

Paolo Becchi - Commissione Ue e Magistratura : il piano perfetto per un golpe contro il governo gialloverde : Il sospetto si fa sempre più corposo: l'Europa manovra per detronizzare il governo gialloverde e imporre all'Italia una cancelleria "lacrime e sangue". Copione che abbiamo già visto, si pensi a quanto accaduto nel 2011 con l'arrivo di Mario Monti e del suo mostruoso carico di tasse. Non è certo un c

Magistratura - il ministero studia un nuovo sistema per le nomine al Csm : punteggio per ogni risultato ottenuto : Un punteggio esatto per ogni risultato ottenuto. Poi, sulla base di quella valutazione, avverrà la nomina ai vertici degli uffici giudiziari. È un vero e proprio sistema di punti e graduatorie quello al quale sta lavorando il ministero della giustizia. I tecnici dell’ufficio legislativo di via Arenula stanno studiando alcune proposte per riformare le regole seguite dal Consiglio superiode della Magistratura nella scelta dei magistrati. Un ...

Non basta Palamara per spiegare i guai seri della Magistratura : L’incredibile guerra tra bande che si è manifestata a cielo aperto tra le correnti della magistratura a colpi di pizzini sui giornali, indagini a orologeria ed esposti in procura ha rimesso al centro del dibattito pubblico un tema che periodicamente riaffiora ogni volta che si prova a ragionare su q

Rixi - Salvini : “Dimissioni accolte per tutelare governo. Fatto per tutelarlo”. Poi attacca Magistratura e provoca M5s : Prima accetta le dimissioni del viceministro condannato per peculato Edoardo Rixi, allo scopo, rivendica, di “tutelare lui, la sua famiglia e il governo”. Poi Matteo Salvini attacca la magistratura, paragonando diversi casi giudiziari, e provoca il M5s: “Che esultino le opposizioni è comprensibile, che lo facciano gli alleati di governo…”. “Ringrazio Edoardo su cui metto la mano sul fuoco, ovviamente io non ...

Magistratura - Luca Palamara ex presidente Anm e membro Csm indagato per corruzione : L'ex presidente dell'Anm Luca Palamara, componente del Csm fino allo scorso anno, sarebbe indagato per corruzione dalla Procura di Perugia. Lo scrivono Repubblica e il Corriere della Sera. Palamara, candidato a un ruolo di aggiunto, complicherebbe la partita della nomina del successore di Giuseppe P

Astorre : grazie Magistratura e Fiamme Gialle per operazione antidroga Montespaccato : Roma – “grazie ai magistrati della Direzione distrettuale antimafia e alle donne e agli uomini della Guardia di Finanza di Roma per l’imponente operazione anti-droga a Montespaccato che ha portato a sgominare un vero e proprio sodalizio tra esponenti della criminalita’ romana e clan della ‘Ndrangheta e della Sacra Corona Unita. Un lavoro, quello degli inquirenti e delle forze dell’ordine, che continua ...

Sea Watch - Salvini : “Sbarco iniziativa della Procura. La Magistratura impone la sua legge - spero sia l’ultima volta” : Dopo lo scontro con magistratura e M5s sul caso Sea Watch, a margine di un evento a Confartigianato a Roma, Matteo Salvini insiste: “Come facevo a non sapere? iniziativa della Procura. L’indicazione del Ministero a tutte le autorità e alle prefetture è di non autorizzare lo sbarco di chi arriva illegalmente. È stata un’iniziativa della procura, la magistratura ovviamente è indipendente, non erano tenuti a chiamarmi”. ...

M5s e l'effetto-Davigo sulla Magistratura - il ritorno della ghigliottina per Matteo Salvini : Sembra di essere tornati alla campagna elettorale degli anni di Tangentopoli segnata dagli scandali delle mazzette, dalle inchieste, dagli arresti e dagli avvisi di garanzia. Con una magistratura politicamente "interventista" - vedi Piercamillo Davigo - che, come scrive Augusto Minzolini su il Giorn