Lui la ama ma lei no Mi dispiace ma le telecamere hanno falsato tutto E il

Csm - Amara (ex legale Eni) smentisce Lotti : “Lui spingeva per aiutare imprenditore Bacci - ex socio Tiziano Renzi” : “Luca Lotti? Mi fu presentato nel 2014 da Andrea Bacci (ex socio di Tiziano Renzi, ndr), con cui avevo rapporti economici preferenziali. Fu Bacci a presentarmi Luca Lotti nel 2014 e non nel 2015, come ha riferito lui. Lo conobbi nel periodo in cui si poneva il problema della nomina di Claudio Descalzi (ad dell’Eni, ndr)“. Così, ai microfoni de L’Aria che Tira (La7), si pronuncia Piero Amara, l’ex legale ...

Totti - retroscena su Conte-Roma : 'C'era l'ok'/ 'Ho chiamato solo Lui - poi...' : Francesco Totti, rivelazione Conte-Roma nella conferenza stampa al Coni: prima di firmare con l'Inter, l'ex commissario tecnico...

Totti : «Lascio - ma è un arrivederci. Americani volevano i romani fuori da tutto. Conte? Ho chiamato solo Lui» Diretta Video : Nel Salone d'Onore del Coni Francesco Totti tiene una conferenza stampa per spiegare i motivi dell'addio alla As Roma. Accreditati 250 giornalisti. I posti a sedere sono 160, più 30...

James Rodriguez Juventus - la svolta : “Lui alla Juve? CR7 lo ha chiamato” : James Rodriguez Juventus – James Rodriguez è uno dei pezzi pregiati del calciomercato estivo. Il Bayern Monaco non ha esercitato il diritto di riscatto a 42 milioni e al Real Madrid il colombiano non ha spazio. Le pretendenti non mancano. Le voci di mercato danno, tra le squadre italiane, il Napoli tra le maggiormente interessate. Eppure secondo Lothar Matthäus c’è un’altra squadra in […] More

Natale Giunta - revocata la scorta allo chef de La Prova del Cuoco. Lui : “Salvini prima mi chiamava - poi ha rotto con Isoardi e ha smesso di rispondermi” : revocata la scorta allo chef Natale Giunta. Il cuoco siciliano amico di Elisa Isoardi, e volto noto della tv proprio grazie alla partecipazione a La Prova del cuoco, nel 2012 aveva denunciato, contribuendo a farli arrestare, i malavitosi che gli avevano chiesto il pizzo. Dopo un anno dalla coraggiosa denuncia Giunta aveva ottenuto una scorta di livello 4 su tutto il territorio nazionale. Nel 2016 la tutela era poi stata ristretta solo su ...

Alberto Urso fidanzato? Zerbi glielo chiede - Lui chiama Valentina Vernia : Gossip Amici 2019, Alberto Urso si è fidanzato o è ancora single? Il cuore di Alberto Urso è impegnato? Tutti i fan se lo stanno chiedendo ormai da tempo: vogliono sapere se è veramente interessato a Tish (e lei a lui) o se sta frequentando un’altra ragazza. Rudy Zerbi, sempre senza peli sulla lingua, ha […] L'articolo Alberto Urso fidanzato? Zerbi glielo chiede, lui chiama Valentina Vernia proviene da Gossip e Tv.

Papa Francesco cita Fedez - Lui replica e lo chiama “Francy” : Papa Francesco cita Fedez (e J-Ax), a suo insaputa, ma Federico Lucia non perde l'occasione per rispondergli e utilizzare un tono amichevole. L'inaspettata citazione si è verificata durante l'omelia della Messa di Pentecoste, nella quale il Pontefice si è soffermato sull'argomento social, utilizzando uno dei versi di Comunisti col Rolex: "Nell’era dei computer si sta a distanza: solo contatti, più social ma meno sociali". Il verso ...

Boca Juniors - il presidente Angelici chiama De Rossi : “le nostre porte sono aperte per giocatori come Lui” : Il numero uno del club argentino ha sottolineato come Daniele De Rossi sarebbe il benvenuto al Boca Chiusa la propria parentesi con la maglia della Roma, Daniele De Rossi valuta attentamente il proprio futuro, valutando le offerte finora giunte al suo agente da altre società. Fabio Rossi/AS Roma/LaPresse Niente Serie A ovviamente, l’attenzione del centrocampista italiano è puntata all’estero, in particolare in Sudamerica, dove ...

Caso Palamara - anche GianLuigi Morlini e Paolo Criscuoli si autosospendono : "È caccia alle streghe" : Il Caso Palamara miete altre vittime. anche Gianluigi Morlini di Unicost e Paolo Criscuoli di Magistratura indipendente si sono autosospesi. Il primo è il presidente della V commissione che decide gli incarichi direttivi, il secondo è componente della I e VI commissione. Entrambi erano presenti agli

Toninelli allo sbaraglio - Conte chiama e Di Maio manda avanti proprio Lui : "Da parte nostra..." - ma sono seri? : Tace, Luigi Di Maio, e manda avanti Danilo Toninelli. Non allo sbaraglio, ma quasi visto che il premier Giuseppe Conte aveva chiesto ai leader di Lega e M5s di rispondere "celermente" alla sua richiesta di "leale collaborazione". "sono disposti ad andare avanti con questo governo nel rispetto del co

Lui - lei - “Persone normali” che vogliono smettere di amarsi per amare ancora : Quando Marianne e Connell, liceali, finiscono di fare l’amore, la prima volta che lo fanno, lei dice a lui “Mi piaci un sacco” e lui, che ricambia e ricambierà per molti anni a venire, forse per sempre, e di certo sempre di più, si sente “sopraffatto da una gradevole desolazione”. Era già “La Saling

L’ha uccisa Lui! Valentina suicida a 19 anni : Pentito accusa l’amante della ragazza : Il Pentito Aldo Navarria ha detto davanti alla Corte d'assise di Catania di essersi convinto che è stato Nicola Mancuso l’autore del delitto mascherato da suicidio di Valentina Salamone, 19enne trovata morta nel 2010 in una villetta di Adrano. “E che dovevo fare... meglio la sua che la mia famiglia”, avrebbe detto l’indagato al collaboratore di giustizia.

Lui la segue da casa! Giulia De Lellis manda una frecciatina a Damante : Giulia De Lellis, ospite della puntata di Uomini e Donne ha colto l'occasione per lanciare una frecciatina al suo ex fidanzato Andrea Damante. In occasione della scelta di Andrea Zelletta, che è ricaduta su Natalia Paragoni, la De Lellis è stata ospite negli studi del dating show di Canale 5 e, visibilmente commossa, ha commentato la felicità del tronista accanto a quella che è diventata la sua nuova fidanzata. Maria De Filippi, quindi, notando ...

Elezioni europee - Luigi Di Maio chiama Salvini nella notte : la resa clamorosa del grillino dopo il flop : Contatto tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini dopo che le proiezioni delle Elezioni europee hanno chiarito, senza più ombra di dubbio, il trionfo della Lega (che sfiora il 34%) e il crollo del M5s (sotto il 18%). Fonti leghiste riferiscono come il leader grillino abbia inviato un messaggio telefonico