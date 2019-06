LIVE Norvegia-Australia 1-0 calcio femminile | Mondiali 2019 in DIRETTA | norvegesi in

oasport

(Di sabato 22 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.51in vantaggio all’intervallo grazie al gol di Herlovsen: dominio assoluto dopo una buona partenza dellene che però non hanno trovato fortuna. Neanche nel finale, quando il Var ha negato alle ragazze oceaniche il rigore: riuscirà a tornare in campo con più cattiveria agonistica? FINE PRIMO TEMPO 49′ Non c’è più tempo: termina la prima frazione! 47′ L’è calata vistosamente in questo finale. 45′ 4 minuti di recupero. 44′ IL VAR ANNULLA IL RIGORE! Nessun tocco con il braccio di Thorisdottir. 42′ CLAMOROSO RIGORE PER L’! IL VAR DA’ UNA POSSIBILITA’ PER LE OCEANICHE. 42′ Dominio norvegese che vuole il raddoppio prima della fine del primo tempo. 41′ ANCORA A VOLO WOLD! Murata l’iniziativa della giocatrice ...

