In carcere anche se incinte | le ladre rom non la scampano

Se anche il carcere è maschio : Le donne, in Italia e nel mondo, delinquono molto meno degli uomini, ma paradossalmente anche per questo, quando entrano in carcere sono penalizzate. Le detenute in Italia sono il 4,4% della popolazione carceraria, allineate con la media Europea. Si tratta di un dato storico, che non ha mai subito significative oscillazioni, ed essendo da sempre una minoranza carceraria, come tali sono trattate.Il Dap, dipartimento dell’amministrazione ...

Aborto vietato anche in caso di incesto e stupro : i medici rischiano 99 anni di carcere : L'Alabama, profondo sud degli Usa tradizionalmente repubblicano, ha deciso di abolire quasi totalmente l'Aborto. Previste...

Appalti pilotati e tangenti : 43 ordinanze di cui 12 in carcere. Coinvolti anche diversi politici milanesi : Sono 43 le persone che hanno ricevuto altrettanti ordini di custodia cautelare, di cui 12 in carcere, nell'ambito della maxi operazione condotta in Lombardia e Piemonte e ordinata dalla Dda milanese ...

Sassari - detenuto ucciso in carcere : tre ergastoli in appello. Fine pena mai anche per un agente penitenziario : Fine pena mai. La Corte d’appello di Sassari ha ribaltato la sentenza di primo grado condannando all’ergastolo Pino Vandi, Nicolino Pinna e l’agente penitenziario Mario Sanna, ritenendoli responsabili dell’omicidio di Marco Erittu, il detenuto trovato senza vita nel 2008 in una cella del carcere di San Sebastiano a Sassari, morte archiviata inizialmente come suicidio. Tutti gli imputati erano stati assolti in primo grado nel ...

Patrizia - che anche in carcere cercava l’amore della madre : Aveva tredici anni quando è finita per strada la prima volta: sentiva di essere legata a quel mondo, quello a cui appartenevano i suoi genitori biologici, che avevano problemi di droga e questioni in sospeso con la giustizia. Oggi Patrizia Durantini, romana, ha 23 anni e ha narrato la sua storia nel racconto «Pensieri doppi», che fa parte del libro Malafollia. Racconti dal carcere, edito da Giulio Perrone Editore. È un progetto speciale del ...

Manduria - in carcere anche i 6 minorenni della violenza ad Antonio Stano : Sono tutti in carcere gli otto ragazzi accusati delle aggressioni al pensionato sessantaseienne di Manduria, Antonio Stano, morto il 23 aprile. Secondo le giudici che hanno esaminato i casi dei sei minorenni e dei due maggiorenni «i nuclei familiari degli indagati hanno dato prova di incapacità a controllare ed educare i giovani». Le gip Paola Morelli e Rita Romano hanno accolto le richieste della procuratrice Pina Montanaro e del pm Remo ...

Manduria - il gip dispone il carcere per i 6 minorenni fermati per torture al 66enne. Restano in cella anche i due maggiorenni : Tutti in carcere. È la decisione presa dai due gip di Taranto, quello del tribunale ordinario e quello per i minorenni, che dovevano decidere sulla convalida dei fermi degli 8 ragazzi ‘incastrati’ dalla magistratura per le torture e il sequestro di Antonio Stano, il 66enne vittima delle baby-gang poi deceduto all’ospedale del comune tarantino. Giovedì sera era la giudice Paola Morelli aveva deciso sui 6 minori dopo gli ...