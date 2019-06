Guillermo Mariotto prende il posto di Giovanni Ciacci a Detto Fatto

Guillermo Mariotto verso Detto Fatto al posto di Giovanni Ciacci (Anteprima Blogo) : Conquistata la conferma per la stagione al via a settembre prossimo, la squadra di Detto Fatto sta già pensando alle novità da introdurre. La certezza è che Giovanni Ciacci non ci sarà. Ad annunciarlo è stato proprio l'esperto di look qualche giorno fa sui social, dove ha spiegato che lo attendono nuovi progetti professionali (sembra scontato che collaborerà a tempo pieno con Barbara d'Urso a Mediaset). Secondo quando apprende Blogo, al suo ...

Guillermo Mariotto : "Pamela Prati e Mark Caltagirone a Ballando? Coppia perfetta - una bella donna con un fantasma!" : Anche Guillermo Mariotto, uno degli storici giudici di Ballando con le stelle, dice la sua sul tanto chiacchierato caso Pamela Prati.Come di certo saprete (non si parla d'altro da giorni) la nota showgirl sarda, ex stella del Bagaglino, avrebbe infatti in programma a breve con il misterioso Mark Caltagirone, personaggio di cui nessuno conosce la vera identità. Sono infatti in molti a pensare che in realtà l'uomo nemmeno ...

Antonio Razzi e la moglie : pace in diretta con Guillermo Mariotto : pace tra Antonio Razzi, la moglie e Guillermo Mariotto a Ballando con le Stelle Antonio Razzi e la moglie Maria Jesus Fernandez hanno finalmente fatto pace a Ballando con le Stelle con il giurato Guillermo Mariotto. I tre si sono riconciliati nel corso della puntata in onda sabato 11 maggio 2019. Dopo il ballo con […] L'articolo Antonio Razzi e la moglie: pace in diretta con Guillermo Mariotto proviene da Gossip e Tv.

Guillermo Mariotto Ballando : “Provo uno strano affetto per i colleghi giurati - prima no” : Ballando con le stelle,Guillermo Mariotto e il rapporto con gli altri giurati: “Andavamo d’accordo poco e niente” Guillermo Mariotto dal 2005 è uno dei grandi protagonisti di Ballando con le stelle. Giurato fin dall’inizio nel seguitissimo dance show condotto da Milly Carlucci, prima della nuova puntata (in onda questa sera, sabato 4 maggio) ha svelato che […] L'articolo Guillermo Mariotto Ballando: “Provo uno ...

Antonio razzi contro Guillermo Mariotto : “Io un caso di demenza senile? Deve chiedermi scusa” : Dopo l’eliminazione nell’ultima puntata di Ballando con le Stelle, Antonio razzi e la sua insegnante Ornella Boccafoschi sono stati ospiti di Caterina Balivo a Vieni da Me dove hanno commentato quanto accaduto. A far discutere è stato infatti il duro giudizio della giuria in particolare nei confronti dell’ex politico che si è beccato dei 3 da parte di Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Carolyn Smith. Più clemente Selvaggia ...