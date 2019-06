Europei Under 21 calcio | Gigi Di Biagio | “Abbiamo una piccola speranza | restiamo fino

oasport

(Di sabato 22 giugno 2019) L’Italia ha sconfitto il Belgio per 3-1 agli21 ma la nostra Nazionale è a serio rischio eliminazione dalla rassegna continentale che si sta disputando proprio nel nostro Paese. Gli azzurrini, infatti, hanno chiuso il gruppo A al secondo posto alle spalle della Spagna e ora devono sperare in risultati favorevoli dagli altri gironi per risultare la migliore seconda e proseguire la propria avventura nel torneo. Situazione estremamente complicata in cui era meglio non trovarsi, la sconfitta contro la Polonia ha reso difficile la vita alla nostra compagine che ora deve soltanto incrociare le dita. Il CTDiha delineato il quadro ai microfoni della Rai al termine dell’incontro vinto al Mapei Stradium di Reggio Emilia: “Sapevamo che dovevamo aspettare l’altro risultato, non è stato positivo e complica tutto. Abbiamo una...

