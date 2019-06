Emis Killa | “A una donna non dovrebbero mai puzzare le ascelle… Che incubo” Twitter

ilfattoquotidiano

(Di sabato 22 giugno 2019)usa i social spesso in modo molto diretto. Verrebbe anzi da dire, troppo diretto. Così è stato ieri, quando il rapper si è lasciato andare a un’affermazione abbastanza inusuale. Non certo alta filosofia, ecco. E nemmeno una battuta ironica. “A unanonmaile ascelle. Neanche se fa la maratona di New York. Che incubo”. In molti hanno sottolineato il serpeggiante maschilismo della cosa (alla donne non devonole ascelle ma agli uomini si? Cioè, ancora siamo a “l’omo ha da puzza’”?), e si sono domandati come gli sia venuta una frase così: “Sto cercando di capire se ha avuto seriamente il coraggio di scrivere una cagata simile”, scrive qualcuno. “Pensa che ci sono addirittira donne che ca****…“, ribatte un altro. E in tanti, tantissimi, chiedono il pronto intervento di ...

boovshug : @RealEmisKilla Emis Killa promulga ignoranza come Alberto Angela promulga cultura - caricatoale : Mi fa ridere come Emis Killa tenti di fare il Kanye West italiano su Twitter. Comico. - giocalum12 : SMETTETELA DI DARE VISIBILITÀ A EMIS KILLA L'unica cosa che vuole è creare drama per promuovere un suo disco/singolo. -