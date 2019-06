Carolina Morace | “Sarri è un ottimo allenatore Anche Ancelotti si è dovuto adattare al

Carolina Morace a SuperNews : “Al calcio femminile in Italia bisogna togliere il tetto salariale per attirare giocatrici più forti. È la Juventus a trainare il movimento italiano” : Carolina Morace, volto storico del calcio femminile Italiano, ha rilasciato a SuperNews alcune importanti dichiarazioni riguardo al Mondiale femminile, al movimento Italiano generale, ma anche ai suoi progetti per il futuro.Cosa manca al movimento Italiano per raggiungere il top? bisogna togliere il tetto salariale e far venire le straniere più forti in Italia. Questo farà vedere un calcio ancora più bello di quello che abbiamo ora. La cosa ...

Cristiana Girelli : numero 10 - bomber e dj! Una tripletta Mondiale come Paolo Rossi e Carolina Morace : Cristiana Girelli è l’eroina di Giamaica-Italia: i suoi 3 gol hanno spianato la strada alle azzurre verso gli ottavi. numero 10, bomber e dj del gruppo: la sua tripletta ricorda le imprese di Paolo Rossi e Carolina Morace Il sogno dell’Italia ai Mondiali di calcio femminili continua a suon di gol! Sono addirittura 5 le reti con le quali le azzurre hanno spazzato via la Giamaica, vittoria che ha permesso alle ragazze di coach ...

Calcio - Cristiana Girelli nella leggenda : tripletta ai Mondiali come Paolo Rossi e Carolina Morace! Nell’elite dei fuoriclasse : Cristiana Girelli è entrata nella storia del Calcio italiano, l’attaccante della Nazionale ha fatto il proprio ingresso nel ristrettissimo gruppo di azzurri capaci di segnare una tripletta ai Mondiali. Oggi il nostro numero 10 si è scatenata contro la Giamaica mettendo a segno i primi tre gol dell’incontro concluso con un roboante 5-0, le ragazze di Milena Bertolini hanno conquistato la seconda vittoria consecutiva nella rassegna ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 - Carolina Morace : “Le azzurre sono un gruppo forte. Non devono sentire troppo la pressione dell’evento” : Il Mondiale femminile di Francia 2019 è ormai alle porte. L’Italia, dal canto suo, torna nella rassegna iridata dopo vent’anni esatti dall’ultima volta. Nel 1999 le azzurre si conquistarono la vetrina planetaria grazie ai gol di Carolina Morace che – in occasione della presentazione dell’Estate di Sky Sport – si è così espressa su vari temi riguardanti l’evento in rampa di lancio: “Ho vissuto il ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 - Carolina Morace : “Le azzurre sono un gruppo forte. Non devono sentire troppo la pressione dell’evento” : ESCLUSIVA OA SPORT – Il Mondiale femminile di Francia 2019 è ormai alle porte. L’Italia, dal canto suo, torna nella rassegna iridata dopo vent’anni esatti dall’ultima volta. Nel 1999 le azzurre si conquistarono la vetrina planetaria grazie ai gol di Carolina Morace che – in occasione della presentazione dell’Estate di Sky Sport – si è così espressa su vari temi riguardanti l’evento in rampa di ...

Mondiali di calcio femminile – Carolina Morace carica l’Italia : “le ragazze possono passare il turno” : Carolina Morace crede nel gruppo azzurro: le parole dell’ex ct alla vigilia dell’esordio Mondiale della Nazionale italiana femminile di calcio Manca sempre meno ai Mondiali di calcio femminile 2019: venerdì avrà il via la rassegna iridata, mentre la Nazionale italiana farà il suo esordio domenica contro l’Australia. Le azzurre partecipano alla loro prima rassegna iridata, ma nonostante ciò non vorranno farsi trovare ...

Calcio femminile - Carolina Morace lascia la guida del Milan! Divorzio consensuale - aveva un altro anno di contratto : Nonostante avesse un altro anno di contratto, Carolina Morace non sarà più l’allenatrice del Milan femminile: l’ANSA rivela che tra le parti c’è stato un Divorzio consensuale sancito da un comunicato ufficiale che ha sancito la fine del rapporto quando il tecnico rossonero aveva un altro anno di contratto. Il Milan, infatti che aveva rilevato il titolo del Brescia, aveva scelto nella scorsa estate Morace come tecnico della ...

Carolina Morace non è più l’allenatrice della squadra femminile del Milan : Carolina Morace non è più l’allenatrice della squadra femminile del Milan. Morace lo ha annunciato su Instagram, dopo appena una stagione e nonostante il contratto biennale. La squadra femminile del Milan ha concluso il suo primo campionato di Serie A

Carolina Morace non è più l’allenatore del Milan femminile : Carolina Morace non è più la guida tecnica del Milan femminile. Lo ha comunicato il club rossonero attraverso un comunicato ufficiale. Stando a quanto riportato nella nota, non si tratterebbe di una decisione unilaterale. Questo il testo integrale: «AC Milan e Carolina Morace comunicano l’interruzione del rapporto professionale relativo all’incarico di allenatore della squadra femminile. […] L'articolo Carolina Morace non è più ...