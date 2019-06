Tifosi del Napoli | perché in De Laurentiis cercate l’amore?

Sconcerti : “I Tifosi sono rimasti indietro rispetto alla complessità del calcio” : Il commento di Mario Sconcerti sul Corriere della Sera parla di Maurizio Sarri al di là delle questioni tuta o dito medio. Fra le sue mani il calcio sembra sempre una cosa seria, qualcosa tra il filosofico e il popolare ma sempre molto pensata, arrivata da lontano. Perché, secondo l’opinionista, tra nemici è normale detestarsi oltre che rispettarsi e questo i tifosi non possono dimenticarlo. A volte viene da pensare che il pubblico, i ...

Sarri alla Juve - il saluto (ironico) del Napoli e dei Tifosi : “Cosa gli auguriamo? Caro mister…” : Dopo la presentazione ufficiale di Maurizio Sarri alla Juventus, il Napoli ha diffuso un divertente video per salutarlo e che fa leva sulla propensione alla scaramanzia dell’ex allenatore di Chelsea e partenopei. “Cosa auguriamo al mister?” si sono domandati i tifosi. “Beh, come prima cosa…”. L'articolo Sarri alla Juve, il saluto (ironico) del Napoli e dei tifosi: “Cosa gli auguriamo? Caro ...

I Tifosi del Napoli si infuriano anche quando Adl (quasi) annuncia James Rodriguez : Lui e Ancelotti È possibile annunciare – o comunque aprire all’arrivo di – James Rodriguez (no dico, James Rodriguez) e prendersi i fischi e i pernacchi? È possibile. A Napoli. Dove l’intervista di ieri di Aurelio De Laurentiis ha provocato rabbia e delusione anche in chi è vaccinato ed è nostro fratello e compagno d’avventura. Ma che cosa si aspetta il tifoso da De Laurentiis? Che deve fare De Laurentiis? Per ...

Juve - Sarri : “Dito medio? Solo un errore - una reazione esagerata! Niente contro i Tifosi della Juventus” : Sarri si giustifica per aver mostrato il dito medio ai tifosi bianconeri Maurizio Sarri nuovo tecnico Juve, in conferenza stampa ci tiene a sottolineare che l’aver mostrato il dito medio dal pullman ai tifosi Juventini quando era tecnico del Napoli, era stato un errore un gesto esagerato. Di seguito le parole del tecnico: “Il dito medio ai tifosi della Juventus fu un errore da parte mia, una reazione esagerata. Non ho Niente ...

Calciomercato Inter - il Ct del Belgio fa sognare i Tifosi nerazzurri : “Lukaku…” : Calciomercato Inter – E’ tra i principali obiettivi dei nerazzurri per il ruolo di prima punta. Romelu Lukaku non ha fatto mistero di apprezzare la pista italiana, ma attualmente è un calciatore del Manchester United. Emergono però novità Interessanti in merito al suo futuro dalle parole del Ct del Belgio, Roberto Martinez: “Lukaku – ha detto al quotidiano Hin – ha bisogno di uno stimolo nuovo, è pronto per ...

Corbo distrugge Sarri : “Sedicente di sinistra - gli piaceva che i Tifosi pensassero peggio delle parole mai dette…” : Corbo distrugge Sarri: “Sedicente di sinistra, gli piaceva che i tifosi pensassero peggio delle parole mai dette…”. Corbo distrugge Sarri: “Sedicente di sinistra, gli piaceva che i tifosi pensassero peggio delle parole mai dette…”. Antonio Corbo commenta il passaggio di Sarri alla Juventus sulle pagine di Repubblica per il suo ‘Graffio’. “Dire e non dire. Ecco, essere sibillino è lo ...

Conferenza Totti - i Tifosi della Roma : “Speravo de morì prima” : Le parole di Francesco Totti durante gli 85 minuti di Conferenza al Salone d’Onore del Coni hanno scatenato i commenti dei tifosi della Roma sui social. “Ho sempre sostenuto che il male della Roma sia questa società. Sarò sempre dalla parte di Totti. Ci vedremo presto capitano, ci affosseranno ma riusciremo a rinascere!” scrive un sostenitore di Totti. “Poche, semplici parole ma lo sguardo diceva tutto. Un signore ...

Il Levante omaggia i Tifosi più fedeli : abbonamento gratis per il 2019/20 : Il Levante si prepara ad affrontare la prossima Liga puntando fortemente sul dodicesimo uomo in campo: i suoi aficionados. La campagna abbonamenti parte oggi, 17 giugno, con una particolare attenzione a chi durante il precedente campionato è stato sempre presente sugli spalti del ‘Ciutat de Valencia’. Questi infatti riceveranno in regalo l’abbonamento della prossima stagione. […] L'articolo Il Levante omaggia i tifosi più fedeli: ...

Juventus-Sarri - striscione polemico dei Tifosi del Napoli : “caduto in disonore - hai venduto la dignità” : Nella notte è stato esposto uno striscione contro Sarri a Napoli, gesto che sottolinea il dissenso dei tifosi azzurri contro il nuovo allenatore della Juve I tifosi del Napoli non ci stanno e, dopo l’ufficialità del passaggio di Maurizio Sarri alla Juventus, hanno espresso il proprio dissenso per la scelta del manager toscano. Profili social chiusi, accuse via Twitter e nella notte anche uno striscione, nel quale i supporters azzurri ...

Mughini : “Trovo infantile la reazione dei Tifosi del Napoli per Sarri alla Juve” : Grande tifoso juventino Giampiero Mughini ha parlato dell’arrivo di Sarri alla Juventus sul Corriere dello Sport, condividendo ovviamente la scelta della società. “Professionista e uomo di calcio di grande valore. Sarri tra l’altro ama il calcio forsennatamente. Quanto il Trap, quanto Conte, gente che sta profonda dentro la memoria della Juve”. L’opinionista riserva una calda accoglienza per Maurizio, ma non evita di togliersi ...

Formula 1 - Binotto spaventa i Tifosi della Ferrari : “ecco cosa ci serve per raggiungere la Mercedes” : Il team principal della Ferrari ha parlato del gap attuale con la Mercedes, sottolineando cosa serva alla ‘Rossa’ per ridurlo L’appuntamento in Francia si profila all’orizzonte, la Ferrari ancora non ha portato a casa nessuna vittoria, nonostante Vettel abbia tagliato per primo il traguardo a Montreal. La penalità inflitta al tedesco però ha ribaltato il verdetto della pista, lasciando al Cavallino solo il secondo ...

Dopo l’ufficialità di Sarri alla Juventus spunta una petizione dei Tifosi del Napoli - i dettagli : “La concezione del gioco del calcio propugnata dall’allenatore Maurizio Sarri, fondata sulla velocità e la propensione offensiva, per estensione, l’interpretazione della personalità di Sarri come espressione sanguigna dell’anima popolare della città di Napoli e del suo tifo”. Questa la definizione che la Treccani ha dato al “Sarrismo” quando ha inserito questo termine nella sua enciclopedia nel 2018. E così, Dopo il ...

Pogba fa sognare i Tifosi della Juventus : “vado via dal Manchester United” : “Dopo tre stagioni al Manchester United e dopo quest’anno che è stato il mio migliore penso sia giunto il momento di una nuova sfida”. Sono le clamorose dichiarazioni del centrocampista del Manchester United, Paul Pogba, in merito al suo futuro. “Potrebbe essere un buon momento per una nuova sfida da qualche altra parte -ribadisce il 26enne francese a margine di un evento promozionale a Tokyo-. Bisognerà parlare, ...

Calcio violento - si concludono le indagini per 9 Tifosi del Francavilla : Nuovi dettagli per quanto riguarda il mondo del Calcio, nel dettaglio la Procura della Repubblica di Campobasso ha emesso gli avvisi di concluse indagini nei confronti di 9 tifosi del Francavilla in relazione agli incidenti in occasione della partita allo stadio Selva Piana, tra SsD Campobasso e Asd Francavilla 1927 l’1 ottobre 2017. Le accuse erano di condotte violente mediante lancio di materiale pericoloso e utilizzo di corpi ...