Napoli | capolavoro di Botticelli in mostra a Palazzo Zevallos

(Di venerdì 21 giugno 2019) Dal 22 giugno al 29 settembre sarà possibile ammirare a, pressoStigliano, sede museale di Intesa Sanpaolo, l'opera di Sandro"Compianto sul Cristo morto". L'esposizione deldel Maestro del Rinascimento italiano è il simbolo della nona edizione della rassegna "L'Ospite illustre" che propone, nelle sedi espositive della Banca piemontese un'importante opera in prestito temporaneo da prestigiosi musei italiani e stranieri.Come ha spiegato Michele Coppola, direttore Arte, Cultura e Beni storici di Intesa Sanpaolo: "L'Ospite illustre è un'occasione non solo per esporre un un momento di celebrazione che un museo offre ad un'opera d'arte, ma anche un'occasione di studio, d'indagine e valorizzazione di significati che sono riconducibili all'opera. Non si tratta - ha aggiunto Coppola - di un momento puro di comunicazione di carattere ...

