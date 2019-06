Juventus | non solo Rabiot | le mosse di Paratici sul mercato

Sarri alla Juventus - Di Maio non si nasconde : “Ho sofferto…” : Sulla questione Juventus-Sarri si sono espressi tantissimi personaggi, tra addetti ai lavori e tifosi. E’ intervenuto sulla questione anche il vicepremier Luigi Di Maio, che non ha nascosto un po’ di delusione. Ecco le sue parole a Un Giorno da Pecora. “Il passaggio di Sarri alla Juve? Il Napoli è abituato a scoprire talenti e poi darli ad altre squadre. Penso a Lavezzi, Cavani e ora mister Sarri. Poi quando si passa alla ...

Juventus tra le pretendenti per Andersen. Il centrale della Sampdoria piace a molti dei principali top-club europei. E' notizia di ieri l'interessamento del Tottenham per il classe '96 danese. In Inghilterra, però, il blucerchiato fa gola anche all'Arsenal, alla ricerca di un difensore giovane e di valore. Juventus, Andersen nel mirino. Occhio alle inglesi

Napoli - De Magistris : “Sarri alla Juventus? Sono deluso - ma non lo fischio” : Il sindaco di Napoli e tifoso partenopeo Luigi De Magistris, ospite della trasmissione di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora, ha parlato dell’approdo di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus: ”La presentazione di Sarri alla Juve oggi, nel giorno del mio compleanno? Grazie, alé, ‘un giorno all’improvviso’… Ma visto che oggi è il mio compleanno, per quanto possibile voglio mantenere più leggera la mia ...

Sarri : "Juventus? E' la più grande Corononamento carriera. E CR7..." : Sarri si presenta alla Juventus: "E' il coronamento di una carriera lunghissima, penso di aver rispettato tutti" | La conferenza stampa LIVE Segui su affaritaliani.it

Calciomercato Juventus – Non tramonta l’ipotesi De Ligt - per il centrocampo vivi i nomi di Rabiot e Pogba : La Juventus non molla la pista De Ligt, tenendo monitorata al tempo stesso anche la situazione relativa a Rabiot: il sogno però resta Pogba Sbarcato Sarri a Torino, la Juventus adesso torna a concentrarsi sul mercato, dove è molto attiva per puntellare la rosa in vista della prossima stagione. AFP/LaPresse Per quanto riguarda il reparto difensivo, il club bianconero non molla la pista De Ligt, il quale non si è ancora accordato né con il ...

Mercato Juventus- Il Mercato della Juventus si prepara ad entrare nel vivo già nel corso delle prossime settimane. Come evidenziato in mattinata, i bianconeri sarebbero pronti a mettere le mani su Rabiot. Il centrocampista francese, svincolato dal PSG, firmerà un contratto da circa 7 milioni di euro l'anno fino al 2024. Non solo Rabiot, la

Fiorentina - Commisso spegne i sogni della Juventus : “Chiesa non lo vendo nemmeno per 100 milioni” : Il nuovo proprietario della Fiorentina ha ammesso di non voler vendere Federico Chiesa, sottolineando come non accetterebbe nemmeno un’offerta di 100 milioni Rocco Commisso blinda Federico Chiesa, autentico protagonista nel match d’esordio dell’Italia all’Europeo Under 21. L’esterno viola ha trafitto ben due volte la Spagna, ribaltando l’iniziale svantaggio prima del sigillo finale di Pellegrini. Una ...

Juventus – Una giornata di addii importanti nel calcio italiano, anche in casa Juventus arrivano dei saluti. Martin Caceres chiude ufficialmente la sua seconda avventura in maglia bianconera, annunciando la sua scelta sui propri social. Leggi anche: Trippier Juventus, ecco quanto costerà il nuovo terzino destro bianconero Juventus, Caceres saluta tutti su Instragram Intervenuto sul proprio account instagram,

Sarri alla Juventus - la reazione di Spalletti : “non è in una posizione comoda…” : “Sarri e’ l’allenatore giusto per qualsiasi squadra, e’ un grande allenatore, lo stimo, l’ho visto lavorare e so quali sono le sue immense qualita’. Di sicuro non e’ una posizione comoda andare a sostituire Allegri”. Sono le dichiarazioni di Luciano Spalletti, intervistato da Sky Sport, commenta la decisione della Juventus di affidare la panchina a Maurizio Sarri. “Allegri ha fatto ...

Juventus-Sarri - Spalletti convinto : “è l’allenatore giusto - ma non sarà in una posizione comoda” : L’ex allenatore dell’Inter ha commentato l’arrivo di Sarri sulla panchina della Juventus, esprimendo il proprio punto di vista L’arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus è stata la notizia principale della giornata di ieri, un annuncio che ha chiuso definitivamente la questione allenatore per i bianconeri. AFP/LaPresse Sull’ingaggio dell’ormai ex Chelsea da parte della società del ...

Juventus - Mughini su Sarri : “Cambierà stile ma non si tolga la tuta” : Intervista esclusiva del Corriere dello Sport a Giampiero Mughini, giornalista, scrittore e storico tifoso della Juventus che ha detto la sua su Maurizio Sarri: “Professionista e uomo di calcio di grande valore. Arriverà con la sua idea di calcio offensivo. E non si sa bene che cosa significhi, calcio offensivo. Il Milan di Sacchi poteva usare quelle parole a buon diritto, con Van Basten e Rijkaard, Gullit, una mediana di ferro, ...

Juventus piglia tutto - anche Sarri “tradisce” il Napoli : da nemico giurato ad amico - ma i tifosi bianconeri non dimenticano… : Li chiamano voltagabbana. Ad essere etichettati così sono da sempre i politici. Quelli che cambiano partito dalla sera alla mattina, quelli eletti in una lista e che ci ritroviamo in un’altra. Il cittadino medio che li vota vede crollare le sue certezze dall’oggi al domani. Basti citare nel mondo della politica Clemente Mastella, che detiene forse il record con 7 cambi di partito, o Rocco Buttiglione con 3, ma gli esempi ...

Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus : Napoli non ci sta! La clamorosa reazione nel quartiere di Bagnoli : I napoletani non ci stanno: la reazione dopo l’annuncio che ufficializza l’arrivo di Maurizio Sarri alla Juventus Finalmente l’annuncio tanto aspettato è arrivato: Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus dopo l’addio tra il club bianconero e Massimiliano Allegri. Una scelta che non fa per nulla piacere ai napoletani che non hanno ben reagito alla notizia: nel quartiere di Bagnoli è stata infatti rimossa ...

Chiariello sul passaggio di Sarri alla Juventus : “Non è un traditore ma ha ferito questo di lui” : Umberto Chiariello, noto giornalista di Canale 21 ha commentato il passaggio alla Juventus di Maurizio Sarri su Twitter: “Sapevo che Sarri non avrebbe rifiutato una proposta così importante della Juventus. Scelta professionale che ci sta per uno che solo 7 anni fa era stato esonerato a Sorrento. Per me il traditore è uno come Higuain per le modalità, ma mi ferisce l’incoerenza dell’allenatore. Da oggi sarai mio amato nemico ...