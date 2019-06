Jagger in pista con un 'cuore nuovo'

Micktorna sul palco dopo l'assenza per un'operazione al. I Rolling Stones hanno ripreso il tour da Chicago, in Illinois, dopo averlo sospeso lo scorso aprile,quando il frontman della band fu sottoposto a New York a un intervento per la sostituzione di una valvola cardiaca. A poco più di un mese dall'operazione, il cantante aveva condiviso un video mentre ballava scatenato durante la convalescenza. Il 'No Filter Tour' si chiuderà a Miami il 31 agosto dopo varie tappe Usa e canadesi,con,75enne, ringiovanito.(Di venerdì 21 giugno 2019)