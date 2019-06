Il direttore della Gazzetta | “e se Sarri fosse il più juventino di tutti?”

Ufficiale - Pradè nuovo direttore sportivo della Fiorentina : Pradè Fiorentina – Prosegue il valzer dei direttori sportivi. Questa volta tocca alla Fiorentina, che ha ufficializzato l’arrivo di Daniele Pradè. Il nuovo direttore sportivo, in uscita dall’Udinese, torna dunque a Firenze dopo aver ricoperto lo stesso incarico nel club toscano tra il 2012 e il 2016. Questa la nota Ufficiale della società: «ACF Fiorentina […] L'articolo Ufficiale, Pradè nuovo direttore sportivo della Fiorentina è ...

Pesca illegale - non riportata e non regolamentata : il direttore Generale della FAO plaude al trattato internazionale : Il Direttore Generale della FAO José Graziano da Silva si è felicitato con gli oltre 100 paesi impegnati a combattere la Pesca illegale e non sostenibile, e ha definito “un raggiungimento fantastico” la rapida adozione dell’Accordo sulle Misure dello Stato di Approdo (PSMA) per prevenire, dissuadere ed eliminare la Pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN). Il PSMA è un trattato promosso dalla FAO ed entrato in ...

Trovata morta figlia 18 enne di Andrea Muccioli - ex direttore della comunità di San Patrignano : La giovane era in casa da sola a Rimini. Secondo prime indiscrezioni, il decesso potrebbe essere stato causato da intossicazione da monossido di carbonio per una stufa malfunzionante

"Il direttore della Verità non dice la verità". I giornalisti dell'Unità contro Belpietro : Un movente politico e pubblicitario avrebbe spinto l'editore dell''Unità a scegliere Maurizio Belpietro come direttore per un giorno del giornale fondato da Antonio Gramsci per non farne decadere la testata. A pensarla così è lo stesso corpo giornalistico del giornale che all'attuale direttore della Verità e di 'Panorama (testate orientate su posizioni di centrodestra) ha rivolto una lunghissima lettera, accusandolo di aver detto ...

"Belpietro - lei è ancora in carica o si è dimesso?" Lettera dei redattori dell'Unità al direttore della Verità : I redattori dell’Unità in cassaintegrazione scrivono a Maurizio Belpietro che ha firmato il giornale andato ieri in edicola.Il cdr, prima dell’uscita, aveva stilato un comunicato durissimo contro questa scelta dell’editore. Belpietro, dalle colonne del suo giornale, La Verità, ha risposto per le rime a tutti coloro che lo hanno criticato, perché, a suo dire, avrebbe garantito la libertà di stampa ...

Il direttore Cultura della Diocesi contro Salvini : "Con Lega o con Chiesa" : Roberto Chifari Il direttore dell'Ufficio pastorale della Cultura della Diocesi di Palermo, Giuseppe Savagnone, scrive un lungo editoriale prendendo spunto dal comizio di Salvini a Milano: "Rozza commistione tra sacro e profano" Il direttore dell'ufficio Pastorale della Cultura dell'ArciDiocesi di Palermo, Giuseppe Savagnone, scrive sulla rivista online Tuttavia.eu il suo disappunto sulla politica attuale. Un lungo e appassionato ...

Totti : «Io futuro direttore tecnico della Roma? Vedremo» : «Il segreto è divertirsi sempre. Comunque mi divertivo di più sul rettangolo verde che a fare ora il dirigente». Così si è espresso Francesco Totti, premiato oggi a Firenze con l’ingresso nella Hall of Fame del calcio italiano. L’ex numero 10 della Roma ha parlato anche delle indiscrezioni che lo vorrebbero futuro dt del club […] L'articolo Totti: «Io futuro direttore tecnico della Roma? Vedremo» è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...

Totti nuovo direttore tecnico della Roma? La risposta dell’ex capitano giallorosso : Francesco Totti e i rumors sul suo nuovo possibile ruolo in casa giallorossa: il parere dell’ex capitano della Roma “Quello che è uscito sui giornali lo valuteremo, ancora non so niente“. Lo ha detto Francesco Totti, parlando delle voci che lo danno come futuro direttore tecnico della Roma, oggi nel corso della Hall of Fame del calcio italiano in cui l’ex numero 10 giallorosso è entrato a far parte. ...

Petrachi dà l'addio ai Granata - sarà il nuovo direttore sportivo della Roma : Dopo dieci anni Gianluca Petrachi lascia il Toro e dal primo luglio sarà il nuovo direttore sportivo della Roma. Telenovela ai titoli di coda, ormai, la cui chiusura sarà sancita ufficialmente nei ...

Game of Thrones - il direttore della fotografia difende il terzo episodio : Game of Thrones, il terzo episodio ha una fotografia scura? Il direttore della fotografia lo difende. Ma si è trattato anche di un problema di compressione fatta dalle emittenti? Abbiamo visto che domenica il terzo episodio di Game of Thrones ha generato interazioni record su Twitter. E se la maggior parte dei tweet riguardavano gli eventi accaduti nell’episodio, un numero importante tra questi invece criticava la scelta della fotografia ...

Il Consiglio dei ministri ha ratificato la nomina di Fabio Panetta a direttore generale della Banca d’Italia : Il Consiglio dei ministri di ieri sera ha ratificato la nomina di Fabio Panetta a direttore generale della Banca d’Italia, la Banca centrale della Repubblica italiana. Si tratta di una conferma, dopo che a fine marzo Panetta era stato scelto come

Il direttore della prigione di Guantanamo è stato sollevato dall’incarico dopo un’indagine interna : Il direttore della prigione di Guantanamo, il contrammiraglio della Marina militare statunitense John Ring, è stato sollevato dall’incarico dopo un’indagine interna che ha portato a una “perdita di fiducia nella sua capacità di comandare”. L’esercito statunitense non ha diffuso altri dettagli

L'ex direttore della CIA si è 'infiltrato' ne Il Trono di Spade : È stata la CIA ad annunciare la comparsa di Cohen nella serie su Twitter : "Uno dei vantaggi di lavorare per la CIA è quello di viaggiare nel mondo. A volte questo vantaggio si estende ad altri regni"...