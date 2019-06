F1 | GP Francia 2019 | Lewis Hamilton non sarà penalizzato per la manovra nelle FP2 a danno

VIDEO GP Francia F1 2019 - prove libere : highlights e sintesi. Dominio delle Mercedes - le Ferrari inseguono : Le Mercedes hanno dominato le prove libere del GP Francia 2019, ottava tappa del Mondiale F1. Lewis Hamilton si è imposto nella prima sessione, Valtteri Bottas ha ricambiato il favore nel turno pomeridiano: i due compagni di squadra sembrano avere una marcia in più rispetto alla concorrenza. La Ferrari è infatti attardata, Sebastian Vettel e Charles Leclerc hanno pagato dazio sul tracciato Paul Ricard di Le Castellet ma cercheranno di ribaltare ...

VIDEO GP Francia F1 2019 - Lewis Hamilton sotto investigazione! Ha ostacolato Verstappen al rientro in pista : Lewis Hamilton è finito sotto investigazione nel corso delle prove libere 2 del GP Francia 2019, ottava tappa del Mondiale F1. Il pilota della Mercedes avrebbe ostacolato Max Verstappen al rientro in pista, un episodio che fa sorridere visto che oggi è stata ufficializzata la penalizzazione di 5 secondi inflitta a Sebastian Vettel nel GP del Canada per avere ostacolato il britannico in gara. Vedremo se anche oggi verranno presi dei provvedimenti ...

F1 - analisi prove libere GP Francia 2019 : chi fermerà le Mercedes? Le Frecce d’argento puntano alla doppietta : Un anno fa la doppietta Mercedes nel Gran Premio di Francia di Formula Uno non si materializzò solamente per l’incidente in curva 1 che mandò in ultima posizione Valtteri Bottas. La vittoria andò abbastanza facilmente a Lewis Hamilton che sfruttò una W09 impeccabile a Le Castellet, con gomme ridotte a livello di battistrada che le resero inarrivabili. Anche l’edizione 2019 della gara provenzale sembra essere iniziata sotto questo ...

F1 - GP Francia 2019 : risultati e classifica prove libere 2. Bottas al comando - Leclerc terzo a sei decimi - Vettel 4° : Valtteri Bottas ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP Francia 2019, ottava tappa del Mondiale F1. Il pilota della Mercedes ha timbrato un ottimo 1:30.937 e ha preceduto Lewis Hamilton di quattro decimi, il suo compagno di squadra ha però utilizzato le medie proprio come Charles Leclerc che è terzo con la sua Ferrari a sei decimi. Quarrta posto per Sebastian Vettel a sette decimi, sesto Max Verstappen preceduto da Lando Norris. ...

F1 - Risultato FP2 GP Francia 2019 : Valtteri Bottas vola con una Mercedes dominante e stacca Hamilton e le Ferrari : Lewis Hamilton su Valtteri Bottas al mattino, Valtteri Bottas su Lewis Hamilton nella FP2. Il Risultato non cambia, o lo fa in misura decisamente ridotta. Il finlandese della Mercedes, infatti, ha fatto segnare il miglior tempo nel corso della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Francia 2019 di Formula Uno precedendo il compagno di scuderia in una battaglia interna che, molto probabilmente, vedremo anche nel prosieguo del ...

Nuoto - Settecolli 2019 - venerdì 19 batterie. Tutte le stelle azzurre in finale. Federica Pellegrini si migliora sui 50 - Francia super con Metella e Manaudou : Si apre senza particolari sussulti la prima sessione di batterie della edizione 2019 del Trofeo Settecolli, il meeting internazionale di Nuoto che raduna al Foro Italico di Roma tanti supercampioni del Nuoto mondiale a un mese esatto dalla rassegna iridata di Gwangju. Tutti gli italiani più attesi centrano l’ingresso in finale e nel pomeriggio anche Simona Quadarella si unirà ai vari Detti, Scozzoli, Martinenghi, Carraro, Condorelli, Codia ...

F1 - GP Francia 2019 : risultati e classifica prove libere 1. Leclerc terzo - quinto Vettel - Hamilton in testa : Si sono appena concluse le prime prove libere del GP di Francia di F1: in testa al termine della prima sessione in testa troviamo le due Mercedes, con Lewis Hamilton a precedere il compagno di scuderia Valtteri Bottas di appena 69 millesimi (1’32″738 contro 1’32″807). Completa il podio virtuale la Ferrari del monegasco Charles Leclerc, staccato di 373 millesimi, mentre è quinto Sebastian Vettel, con un ritardo di ...

F1 - Risultato FP1 GP Francia 2019 : si parte con una doppietta Mercedes - Hamilton precede Bottas - Leclerc è terzo : Si parte con una doppietta Mercedes nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Francia 2019 di Formula Uno. Le due Frecce d’argento si sono mostrate subito a proprio agio sul circuito di Le Castellet – Paul Ricard, dove un anno fa dominarono, quindi alle loro spalle troviamo Red Bull e Ferrari che hanno svolto lavori differenti. Il nuovo asfalto della pista transalpina ha messo alla frusta le gomme, specialmente quelle ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : Stati Uniti e Francia impressionanti nella fase a gironi - l’Italia vuole continuare a stupire : E’ giusto prendere un po’ di fiato e la giornata di break dei Mondiali 2019 di Calcio femminile cade a fagiolo. Si tratta però di una pausa molto breve, perché da domani si riprenderà a fare sul serio con gli ottavi di finale e ogni pallone giocato avrà un significato particolare. La fase a gironi, però, fa già parte dell’album dei ricordi. Ci si chiede: quali sono Stati gli spunti che ci ha lasciato? Stati Uniti E Francia ...