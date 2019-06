Di Maio | Eviteremo infrazione Ue Ma Salvini

blogo

(Di venerdì 21 giugno 2019) Matteoe Luigi Diora litigano anche sulla procedura d’. Dopo le mai sopite tensioni sul taglio delle tasse, che oggi si sono infatti riaccese, nel pomeriggio nuovo scambio di vedute tra i due azionisti della maggioranza. Secondo Dici sono "ottime possibilità per scongiurare la procedura d'europea" ma bisogna "essere uniti e combattere. Nei conti pubblici l'Italia sta incassando più del previsto". Conte sulla procedura: 'Situazione difficile’ "Dobbiamo lavorare sull'assestamento, perché è ingiusto che ci venga richiesto altro. È ingiusto" Ribatte a distanza Matteosecondo cui evitare la procedura d'è sì "l'obiettivo di tutti, ma non a ogni costo". Anche perché il patto di stabilità "è un patto politico e non economico". Come dire: non siamo a ...

