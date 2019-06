Ospina | “È James che deve decidere | ma sto aiutando De Laurentiis”

ilnapolista

(Di giovedì 20 giugno 2019) Davidha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TMW suRodriguez che, ricordiamo, è il suo ex cognato. De Laurentiis ha detto che il Napoli farà uno sforzo perRodriguez. Cosa ci puoi dire? “Conosciamo il valore die cosa può rappresentare. Sarebbe ottimo poter contare su di lui per raggiungere gli obiettivi che abbiamo”. Ti ha chiesto informazioni sul Napoli? “Stiamo aspettando che prenda la sua decisione. E speriamo che sia la decisione migliore per lui” Pensi che gli possa piacere l’opzione Napoli, con tutto quello che comporta per giocatori numeri 10 come lui, come Maradona? “Sempre. Sa che è una grande squadra, e gli piacerebbe venire. Luiprendere la decisione per la sua vita e per la sua carriera, e che sia la migliore” StaiDe Laurentiis in questo? “Eh sì… speriamo. Stiamo, vediamo quello che che possiamo ...

