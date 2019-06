L' estrema destra tedesca di AfD candida Salvini per il Nobel per la Pace

Ragazzi feriti a Roma - identificati quattro aggressori simpatizzanti dell'estrema destra : Gli investigatori della Digos di Roma hanno identificato quattro autori dell'aggressione avvenuta nella notte fra sabato e domenica nella capitale a danno di quattro Ragazzi che indossavano la maglia del Cinema America. Gli investigatori della Digos, intervenuti subito dopo l'aggressione, hanno acquisito le prime informazioni utili direttamente dalle vittime, mentre erano in ospedale per le prime cure. Attraverso i filmati registrati dalle ...

Germania - arrestato un 45enne per l’omicidio del politico pro-migranti. Media : “E’ legato all’estrema destra” : A due settimane dall’omicidio dell’esponente politico della Cdu Walter Luebcke, trovato morto nel giardino di casa sua, la polizia dell’Assia ha arrestato un uomo di 45 anni, sospettato di essere il responsabile. Secondo la procura di Kassel sono state trovate tracce di dna dell’arrestato, di cui non è stato diffuso il nome, sul corpo della vittima. Stando a quanto riferito dai giornali tedeschi Bild e Frankurter allgeneine, il presunto omicida ...

Germania - arrestato un 45enne per l’omicidio del politico pro-migranti : “E’ legato all’estrema destra” : A due settimane dall’omicidio dell’esponente politico della Cdu Walter Luebcke, trovato morto nel giardino di casa sua, la polizia dell’Assia ha arrestato un uomo di 45 anni, sospettato di essere il responsabile. Secondo la procura di Kassel sono state trovate tracce di dna dell’arrestato (di cui non si conosce ancora il nome) sul corpo della vittima. Secondo quanto riferito dai giornali tedeschi Bild e Frankurter allgeneine, il presunto omicida ...

In alcune città spagnole il Partito Popolare si è alleato con Vox - partito di estrema destra : Il partito Popolare spagnolo, il più importante partito spagnolo di centrodestra, si è alleato con Ciudadanos, partito di centrodestra liberale, e con il partito di estrema destra Vox per arrivare al governo in alcune città, dove si era votato il

Il creatore di Pepe the Frog ha vinto una causa contro il sito di estrema destra che usava il personaggio come meme : Il fumettista americano Matt Furie ha vinto una causa contro il sito di destra Infowars e il suo gestore, il conduttore radiofonico complottista Alex Jones, per l’uso non autorizzato del personaggio Pepe the Frog nei meme di estrema destra. Infowars e Jones

L’adolescente australiano che aveva tirato un uovo in testa a un senatore di estrema destra ha donato 62mila euro ai sopravvissuti della strage di Christchurch : Will Connolly, il 17enne australiano che il 16 marzo aveva lanciato un uovo in testa a un allora senatore del Queensland che aveva detto che la strage di Christchurch fosse colpa degli immigrati in Nuova Zelanda e in Australia, ha dato

Austria - sfiduciato il cancelliere Kurz : socialdemocratici ed estrema destra votano sì alla mozione : Karl Nehammer, il presidente del suo partito, aveva interpretato quel 35,5% dei consensi alle Europee come “un forte voto di fiducia nel cancelliere Kurz“. Ma oggi il leader dei conservatori dell’Oevp è stato il primo capo del governo dal dopoguerra ad essere sfiduciato dal Parlamento Austriaco, che ha approvato la mozione presentata dal partito ‘Jetz’ (Ora). Come annunciato nel dibattito che ha preceduto il voto, ...

Europee Spagna - i socialisti di Sanchez asfaltano i Popolari : Psoe al 32%. L’estrema destra di Vox si ferma al 6% : Si è imposto sugli altri sfidanti sfruttando la scia del voto di aprile, asfaltando il Partido Popular e confermandosi faro di riferimento della sinistra europea. Il premier spagnolo Pedro Sanchez si impone nelle amministrative e stravince per il rinnovo del parlamento di Strasburgo: oltre dieci punti di vantaggio sui Popolari, ormai in piena crisi. I socialisti incassano il 32,8%, che varranno 20 seggi all’Eurocamera. Ben 12 punti indietro i ...

L’estrema destra sfida l’europeismo della maggioranza danese : L’odio dichiarato per l’Unione europea sono diventati gli slogan della destra. Il 26 maggio i danesi diranno quanto si sentono lontani da queste posizioni. Leggi

Morrissey è troppo vicino all’estrema destra : bandito dagli scaffali di Spiller Records : Per "Spiller Records", negozio di Cardiff la cui storia ha origine nel 1894 e che ancora oggi rappresenta il più antico store musicale del mondo, Morrissey è troppo vicino all'estrema destra. Per questo lo staff ha escluso l'ex Smiths dal catalogo, e la conferma arriva su Wales Online direttamente da Ashli Todd, titolare del negozio: «È triste ma non mi sorprende, avremmo dovuto farlo da molto prima». Dissolti i fumi ipnotici di Please please ...

Lettera di Lula a sostegno di Roberto Gualtieri : “Dem sbarrino la strada all’intolleranza dell’estrema destra” : Per Luiz Inacio Lula da Silva, il progetto europeo è “patrimonio dell’umanità” e spetta ai democratici il compito di difenderlo dall’intolleranza dell’estrema destra”. È quanto si legge in una Lettera firmata dall’ex presidente brasiliano, in cui lo storico leader del Partito dei Lavoratori esprime il proprio sostegno all’eurodeputato Pd Roberto Gualtieri.“La costruzione ...

Sondaggi elettorali Austria : crolla il partito di estrema destra : Sondaggi elettorali Austria: crolla il partito di estrema destra Il Fpoe paga a caro prezzo lo scandalo di cui si è reso protagonista il suo leader Heinz-Christian Strache, “catturato” in un video mentre prometteva favori in cambio di soldi. Sondaggi elettorali Austria: crollo Fpoe Secondo un Sondaggio del quotidiano Austriaco Oesterreich, il partito di estrema destra perde ben quattro punti percentuali di consenso calando ...

Vienna - via i ministri di estrema destra : 20.38 In Austria, tutti i ministri della Fpoe (estrema destra) lasciano il governo del cancelliere popolare, Kurz. Si dimettono dopo che Kurz aveva destituito il ministro dell'Interno. Kickl (Fpoe), per garantire piena indagine sul caso dell'ex vice cancelliere Strache (Fpoe) che avrebbe promesso appalti pubblici a una presunta ereditiera russa in cambio di un sostegno elettorale al partito. Kurz chiede al presidente van der Bellen di ...

L’estrema destra austriaca mette in difficoltà quella europea : Le dimissioni del vicepremier austriaco avranno poco impatto fuori del paese, ma frenano l’alleanza per spostare il parlamento europeo sempre più a destra. Leggi