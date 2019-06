Incredibili onde nel cielo | il raro fenomeno delle nubi di Kelvin-Helmholtz in Virginia

meteoweb.eu

(Di giovedì 20 giugno 2019) Quando Amy Hunter ha guardato ilnuvoloso sulla Smith Mountain in, si è ritrovata davanti un’immagine surreale:fluttuanti nel. Le nuvole formavano misteriosamente creste perfette, come se il mare si fosse spostato nell’atmosfera. Quando la foto che vedete in alto a corredo dell’articolo è stata condivisa sui social, la maggior partepersone ha affermato di non aver mai visto questo incredibileprima. Ma per queste straneche si sono formate nelle nuvole esiste una ragione precisa. Queste particolarissime e rare nuvole si formano nei giorni ventosi quando, sotto le giuste condizioni, danno origine aldi. Il Servizio Meteorologico Nazionale statunitense le definisce come “verticali nell’aria associate allo wind shear in aree stabili staticamente. Possono apparire comeche si infrangono e modelli ...

Argento_69 : RT @MyNameI55857906: Non sono una persona semplice ma se sai infiltrarti sottopelle, se riesci a toccarmi il cuore , se riesci ad attrave… - rulex220 : RT @MyNameI55857906: Non sono una persona semplice ma se sai infiltrarti sottopelle, se riesci a toccarmi il cuore , se riesci ad attrave… -