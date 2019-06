Gorizia | crolla una palazzina | Si cercano tre dispersi

blogo

(Di giovedì 20 giugno 2019) Ac'è stato il crollo del solaio di un piano rialzato di unadi due piani, molto probabilmente a causa di una fuga di gas. Nella zona, infatti, si percepisce ancora l'odore del gas e i Vigili del Fuoco stanno cercando di capire da dove proviene. Ci sono tre persone intrappolate sotto le macerie, forse si è creata una nicchia sotto una trave e ci sono ancora speranze di trovarle vive. L'esplosione si è verificata intorno alle 4:20 di questa notte.La zona non è stata evacuata, nelle vicinanze c'è anche una scuola in cui sono in corso gli esami di maturità, ma si è deciso di non interrompere la prova.Crollo alle 4:20 del solaio di unaa #, per un’esplosione probabilmente causata da una fuga di gas. Potrebbero essere state coinvolte tre persone, #vigilidelfuoco al lavoro anche con le squadre #cinofili. Aggiornamento #20giugno 7:30 ...

MediasetTgcom24 : Crolla palazzina a Gorizia, si cercano tre persone #gorizia - repubblica : ?? Gorizia, crolla palazzina dopo esplosione: ci sono dispersi - SkyTG24 : Gorizia, crolla palazzina: si cercano tre persone -