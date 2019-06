GINO BARTALI Traccia svolta da Joshua Nicolosi | Attualità C2 Maturità 2019

Sport e storia - il tema di maturità scelto dal 13% degli studenti! Terzo posto tra le preferenze - GINO BARTALI è piaciuto : Il 13% degli studenti ha svolto la traccia “Tra Sport e storia” proposta ieri in occasione della prima prova dell’Esame di maturità. Il tema che ruotava attorno alla figura di Gino Bartali è piaciuto a circa 65mila ragazzi e si è piazzato al Terzo posto nelle preferenze. I maturandi hanno dunque gradito nel complesso una proposta un po’ fuori dagli schemi ma alquanto originale e che permetteva di spaziare su diversi ...

Sport e storia : GINO BARTALI - il Tour che ha salvato l’Italia - il pugno nero di Smith-Carlos - Owens e Hitler. La soluzione del tema di maturità : Oggi oltre 500mila studenti stanno affrontando la prima prova del tema di maturità: il tema di italiano. Tra le tracce ce n’è una riguardante il rapporto tra Sport e storia. La proposta C2 parte da un articolo di Cristiano Gatti pubblicato su Il Giornale che parla di Gino Bartali. La traccia recita testualmente: “Il giornalista Cristiano Gatti racconta di Gino Bartali, grande campione di ciclismo, la cui storia personale e Sportiva ...

Salvò centinaia di ebrei dalla deportazione nazista : GINO BARTALI - il ciclista eroe celebrato fra le tracce della Maturità 2019 : Gino Bartali, il ciclista eroe che Salvò centinaia di ebrei dalla deportazione nazista, è stato inserito fra le tracce della Maturità 2019 Il 19 giugno è la data segnata con un circoletto rosso da gran parte degli studenti d’Italia: oggi inizia la Maturità 2019. La prima prova, come di consueto, è quella di italiano con svariate tracce sottoposte alla scelta degli studenti che, in base alle proprie preferenze, potranno approcciarsi ...

