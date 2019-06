EA difende il suo sistema di loot box | secondo la compagnia sono meccaniche a

eurogamer

(Di giovedì 20 giugno 2019) Durante una sessione con l'UK Parliament's Digital, Culture, Media, and Sport Committee, EA ha affermato che i suoi acquisti randomizzati nonbox, ma piuttosto "a sorpresa", riporta VG247.com.I rappresentanti di EA e Fortnite siincontrati mercoledì con il comitato per discutere dell'implementazione dellebox nei giochi, come Battlefront 2 e Fortnite. Durante l'incontro, il VP of legal and government affairs di EA, Kerry Hopkins, ha dichiarato:"Non siamo d'accordo sul fatto che ci siano prove che dimostrino che il nostroporti al gioco d'azzardo. Invece, pensiamo che sia un elemento di sorpresa, come molti altri prodotti che le persone apprezzano in modo sano".Leggi altro...

