Domenico e l' esame di terza media a 83 anni | L’ho fatto solo per leggere le favole

(Di giovedì 20 giugno 2019) Non è mai troppo tardi. Lo sa bene, 83enne della provincia di Bari, che in questi giorni sta sostenendo gli esami di. A riportare la sua storia è Bari Italia News.Di Bartolomeo è di Corato, in provincia di Bari, ha deciso di affrontare gli esami incoraggiato dai nipoti: “Capita la sera che leggiamo insieme delle storie E mi piace l’idea che ora siano orgogliosi di me e dei miei miglioramenti”. Domenica ricorda la “sua” scuola: “All’epoca si stava in quattro in un banco e si usava il calamaio al posto delle penne”.Per un anno intero,ha studiato matematica, scienze, francese e tecnologia da lunedì al venerdì. L’uomo ha raccontato:“Non mi andava di passare tutte le sere a giocare a carte con gli amici. Ecco perché ho cominciato a studiare, quasi come ...

