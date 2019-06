Ursula Bennardo Non accetto i bisex | vedo solo perversione Le polemiche e la

Uomini e donne - Ursula Bennardo è contraria alle unioni bisex : "È perversione" - : Serena Granato Dopo essere uscita dal programma "Uomini e donne", Ursula Bennardo ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle coppie bisessuali Una delle ex-dame più chiacchierate di "Uomini e donne", Ursula Bennardo, è tornata al centro del gossip. Questa volta, a far discutere sul suo conto non è l'ennesimo litigio con il suo compagno, Sossio, ma parliamo di un commento che la Bennardo ha scritto tra le sue storie, in risposta ad ...

Non credevo ai miei occhi! La felicità di Sossio Aruta e Ursula Bennardo : Tempo fa, ospite al Trono Over di Uomini e donne insieme a Sossio Aruta, Ursula Bennardo aveva rivelato di essere in dolce attesa, una nuova gravidanza per l’ex dama. I due ex del programma di Maria De Filippi lo avevano scoperto nel giorno di San Valentino e avevano deciso di dare la notizia proprio nella trasmissione che li aveva fatti incontrare e innamorare.-- “Dalla mia ultima ...

Ursula Bennardo parla di Sossio e si sfoga : “Ma come fate a…” : Sossio Aruta e Ursula Bennardo dicono la verità sulla presunta crisi Nessuna crisi tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo. Dopo i rumors degli ultimi giorni, seguiti a una lettera lasciata dalla dama al settimanale DiPiù, che parlavano di un momento delicato per i due protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne, Sossio e Ursula hanno deciso di chiarire ogni dubbio. La coppia ha sottolineato che la gravidanza non ha messo a rischio il loro amore, ...

