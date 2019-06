Quel che resta da dire su Tomaso Montanari

Addio Totti alla Roma - il Codacons distrugge l’ex capitano : “non lo rimpiangeremo per Quello che ha fatto” : L’Associazione di Consumatori ha espresso il proprio parere sull’Addio di Totti alla Roma, sottolineando di non rimpiangerlo per ciò che ha fatto in carriera L’Addio di Francesco Totti alla Roma ha scosso il mondo del calcio, sorpreso dalle parole dure e forti dell’ex capitano giallorosso nel corso di una conferenza stampa. AFP/LaPresse Se molti hanno accusato il club di Pallotta di aver abbandonato la propria ...

USA - dalla nazionale femminile più ricavi che da Quella maschile : ricavi nazionali USA – La nazionale femminile degli Stati Uniti ha generato più entrate rispetto alla squadra maschile nei tre anni successivi alla conquista della Coppa del Mondo femminile Fifa 2015. Lo rivela il “Wall Street Journal”, che ha calcolato ricavi per 50,8 milioni di dollari dal 2016 al 2018 per quanto riguarda la vendita […] L'articolo USA, dalla nazionale femminile più ricavi che da quella maschile è stato realizzato ...

Copa America : ecco Quello che c’è da sapere e dove vederla : La Copa America è appena iniziata, e ha già regalato svariate conferme, oltre alla sorprendente disfatta dell’argentina. Come sempre accade, si parla di una competizione che magari non avrà il fascino del mondiale, ma che sa come allietare i veri appassionati. Il calcio sudAmericano, difatti, è lontano anni luce dalle tattiche europee, e spesso e volentieri regala divertimento, spettacolo e ovviamente gol a profusione. Per questo motivo, oggi ...

Arresto Platini – Scandali - favori e compensi gonfiati : Quell’inchiesta di France Football che aveva anticipato tutto… : La notizia è di qualche ora fa: messo in stato di fermo l’ex calciatore della Juve e presidente Uefa Michel Platini. La motivazione è legata all’inchiesta in merito all’assegnazione dei Mondiali in Qatar del 2022. Calcio sotto shock: arrestato Platini per corruzione [DETTAGLI] Emersa la notizia, torna alla ribalta anche l’inchiesta di France Football del gennaio 2013. Si leggeva di un incontro top secret ...

Quel che sono conta più di Quel che fanno : Al caro, meraviglioso Angelo Panebianco, mi sento di fare un’obiezione. Ieri nel Corriere scriveva cose alle quali non si può non essere sensibili. Fate, sosteneva, un’opposizione credibile a Salvini e compagnia. Non siategli, per identitarismo ideologico fesso o per inconsapevolezza, amici dissimul

L’uomo del giorno – L’aeroplanino Vincenzo Montella e Quella volta che fece piegare… Batistuta : La rubrica di CalcioWeb “L’uomo del giorno” celebra oggi Vincenzo Montella, che compie 45 anni. L’ex calciatore della Roma, tornato ad allenare la Fiorentina nell’ultima parte della scorsa stagione, è stato confermato qualche giorno fa anche per il prossimo anno sulla panchina viola dal nuovo proprietario italo-americano Rocco Commisso. Una vita trascorsa sui campi da calcio quella di Vincenzo Montella, ...

Francesca De André/ "Fiera di Quella che sono - non mi devo giustificare con nessuno" : Francesca De Andrè parla della sua attuale relazione con Gennaro Lillio dopo la storia con Giorgio Tambellini, e su Temptation Island Vip...

Archie - tutto Quello che c’è da sapere sul battesimo (senza la regina) : La presentazione del royal baby a Windsor, tra tradizioni e novità (con polemica)La presentazione del royal baby a Windsor, tra tradizioni e novità (con polemica)La presentazione del royal baby a Windsor, tra tradizioni e novità (con polemica)La presentazione del royal baby a Windsor, tra tradizioni e novità (con polemica)La presentazione del royal baby a Windsor, tra tradizioni e novità (con polemica)Royal baby britannici: è tempo di ...

Kate Middleton e Quella schiaritura capelli che fa subito estate : La schiaritura capelli che fa subito estate, vero Kate Middleton?La schiaritura capelli che fa subito estate, vero Kate Middleton?La schiaritura capelli che fa subito estate, vero Kate Middleton?La schiaritura capelli che fa subito estate, vero Kate Middleton?La schiaritura capelli che fa subito estate, vero Kate Middleton?La schiaritura capelli che fa subito estate, vero Kate Middleton?La schiaritura capelli che fa subito estate, vero Kate ...

Game of Thrones spin off : tutto Quello che sappiamo su Bloodmoon : Game of Thrones, tutto ciò che si sa sullo spin-off della serie I fan di Game of Thrones sono stati costretti a dire addio alle vicende legate al famoso Trono lo scorso 19 maggio, con l’ultima puntata dell’ottava stagione. Sono davvero tanti coloro che non sono riusciti ad accettare la fine della tanto amata serie […] L'articolo Game of Thrones spin off: tutto quello che sappiamo su Bloodmoon proviene da Gossip e Tv.

Il Grand Hotel Niger è pronto e aperto a tutti Quelli che hanno soldi (militari compresi) : E’stato inaugurato in settimana assieme all’aeroporto internazionale di Niamey. Il Grand Hotel Presidenziale 5 stelle, realizzato in 11 mesi e finanziato dalla compagnia turca Summa, è stato battezzato ‘Radisson Blu’. Il costo dell’Hotel di lusso ruota attorno ai 46 milioni di euro, circa 30 miliardi di franchi cfa, moneta corrente dell’Africa Occidentale francofona. E’ lo stesso presidente del Niger, Issoufou Mahamadou, che ha presieduto alla ...

Simona Ventura confessa : “Mi rivogliono a Quelli che il calcio” : Simona Ventura: “Tutti mi chiedono di tornare a condurre Quelli che il calcio” Ha rotto il silenzio con una lunga intervista pubblicata sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale Nuovo Simona Ventura, uscito in edicola qualche giorno fa, con la quale ha parlato molto della sua vita privata, ma anche della sua carriera, in particolare dei suoi possibili progetti futuri in televisione. A tal proposito Super Simo ha ...

Quelli che si fanno pagare per mangiare online : Il mukbang è nato in Corea del Sud come antidoto alla solitudine, ora è sconfinato ed è diventato un business: e racconta molte cose delle nostre culture e del rapporto col cibo

Quello che Gessen non vede e non può raccontare sulla transizione della Russia di Putin : "Il futuro è storia" l’ho visto il mese scorso passando davanti a una vetrina nel centro di Roma. Di Masha Gessen ho avuto per le mani un paio d’anni fa una biografia di Putin, piuttosto parziale a dire il vero, intitolata “L’uomo senza volto”, ma dato che mi pare prematuro scrivere un’opera su Puti