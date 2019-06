Mbappé | “Io in MLS? Non si può mai sapere quello che succede…”

calcioweb.eu

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Ha ancora 20 anni, ma già da qualche stagione fa parlare di sé. E non certo in maniera marginale, anzi. Kylian, in prospettiva, si può definire attualmente tra i più forti al mondo. Ha già vinto tutto in Ligue 1 ed è campione del mondo con la sua Francia. L’obiettivo, sicuramente, è continuare a fare la voce grossa in Europa, nel calcio che conta. Per uscire fuori dal continente, ce ne vuole. Il talento del PSG non chiude le porte all’. Incalzato su una domanda legata ad un possibile approdo in America, l’ex Monaco ha così risposto: “Non puoi maiche succederà nel mondo del calcio – le sue parole alla ‘Espn’ – Grandi giocatori come Zlatan Ibrahimovic, Steven Gerrard e Andrea Pirlo sono andati negli Stati Uniti dopo aver chiuso la carriera in Europa. Quando sarò un po’ più vecchio ci ...

