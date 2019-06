Infanzia,Garante:stop violenze su bimbi

Intervenire prima che le tragedie si consumino e applicare la legge sugli orfani di crimini domestici. Questa la richiesta alle istituzioni dell'Autoritàpere adolescenza Filomena Albano nel rapporto annuale al Parlamento davanti al presidente Mattarella e al presidente della Camera,Fico "La violenza suiè prova che il sistema di protezione non funziona". I servizi per l',cambiano da regione a regione:"andrebbero garantiti standard minimi uguali per tutti".Ci sono 1 mln e 200milain povertà.(Di mercoledì 19 giugno 2019)