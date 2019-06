Greta Thumberg | secchiona o furbacchiona | pagella perfetta | ma addio scuola per un anno

Blastingnews

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Bellissimae brava, bravissima, così brava che il prossimonon andrà a. Proprio così. L'attività svedese che ha sposato la causa climatica a soli 16 anni, ha deciso di non continuare gli studi nel 2020, prendendosi un gap year da dedicare al suo impegno in giro per il mondo. Ladi: tutto ottimo, tranne in 'scienze del consumo' Una studentessa modello sembrerebbe la piccola grande, nonostante i suoi fridays off, anzi, pardon, Fridays for Future. Così, infatti, sono stati chiamati i suoi venerdì di sciopero da, a favore della causa ambientalista. Nella pratica, la ragazza ha deciso di saltare laper tutti i venerdì dell', presidiando i cancelli con un cartello scritto in svedese "Sciopero per il clima" al posto dello zaino con i libri. Libere scelte, certamente condivise con la famiglia. Da lì, il ...

