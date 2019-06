Gazzetta | per James Rodriguez manca solo la firma

ilnapolista

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Per ladello Sport l’affareè in dirittura di arrivo.il documento scritto che lo attesti, ma la trattativa è ormai chiusa. La rosea racconta che ieri è arrivata la notizia dalla Colombia che Florentino Perez ha accettato la proposta del Napoli (non dice nulla, però, del tweet di Espn Colombia poi scomparso all’improvviso). In un primo momento voleva cederlo in prestito con obbligo di riscatto. Poi ha ceduto alla pressione del Napoli e del colombiano, intenzionato fortemente a ritrovare Carlo Ancelotti, scegliendo la formula del prestito con diritto di riscatto. Nonostante l’annuncio che è venuto ieri dalla Colombia, scrive la rosea, i due club devono incontrarsi nuovamente per perfezionare l’operazione. Secondo lale cifre sarebbero un po’ più alte di quelle richieste dal Napoli e per cui sembra che Mendes stia ...

Gazzetta_it : Il #Milan verso l’accordo con l’#Uefa: niente #EuropaLeague ma un anno in più per i conti a posto - Gazzetta_it : Europei di #Dusseldorf, @Federscherma poker, @ElisaLovesJesi oro nel fioretto! @santarally93 argento nella spada. B… - Ferraresi_V : ?????? E’ UFFICIALE: IN ARRIVO IL #CONCORSO PER 1850 FUNZIONARI GIUDIZIARI E LO SCORRIMENTO DI #GRADUATORIA PER 930 AS… -