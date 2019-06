F1 | GP Francia 2019 | come vederlo in tv e streaming su Sky e TV8 Orari | programma e

oasport

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Nel weekend 21-23 giugno il circus si sposta a Le Castellet per il Gran Premio di, ottava tappa della stagione per il Mondiale di Formula 1. Si corre sul circuito provenzale Paul Ricard, che ospita per la diciassettesima volta una gara di Formula 1 anche se si tratta solo della seconda edizione consecutiva con la configurazione moderna del tracciato dopo uno stop di 18 anni dettato dalla mancanza di sicurezza del lay-out usato negli anni ’80. Si profila l’ennesimo duello tra Mercedes e Ferrari, con le Frecce d’Argento che vantano al momento una striscia aperta di sette successi consecutivi in apertura di stagione grazie alle cinque affermazioni di Lewis Hamilton e alle due di Valtteri Bottas. I piloti della Rossa, Sebastian Vettel e Charles Leclerc, sono dunque estremamente motivati per interrompere il dominio Mercedes e per centrare la prima vittoria di ...

