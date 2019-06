Cara amica single | ti spiego perché ti invidio

dilei

(Di mercoledì 19 giugno 2019), ho deciso di scriverti una lettera. Forse non lo sai ma non esiste solo la festa degli innamorati: il giorno dopo, il 15 febbraio, è San Faustino, il protettore dei cuori solitari. La tua festa. Consolati e pensa a questo quando ti intristisci davanti alle vetrine dei fioristi tappezzate di rose e cuoricini per San Valentino. O vieni colta da un raptus quando al supermercato rischi di inciampare e cadere addosso alla pila di Baci Perugina in offerta vicino alle casse. E ti viene voglia di dargli fuoco. Comprensibile. Hai passato i 30 e seida un po’. Troppo, a tuo parere. E non esattamente per scelta. Sei giovane, su questo non ci sono dubbi. Però non hai più 20 anni. Proverò a consolarti dicendoti che se i 40 anni sono i nuovi 30, allora i 30 sono i nuovi 20. Ciò non toglie che intorno a te “qualcosa si muove”. Le amiche con le quali fino a ...

