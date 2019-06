Calciomercato Juve | Sarri penserebbe ad una formazione molto offensiva con Icardi

Calciomercato Juventus - ai bianconeri piacerebbero Emerson Palmieri e Jorginho : Definito l'arrivo di Maurizio Sarri, è tempo di Calciomercato per la Juventus, anche se l'attenzione mediatica è riservata questa settimana alla presentazione ufficiale all'Allianz Stadium del tecnico toscano, prevista per giovedì 20 giugno alle ore 11:00. Sicuramente non mancheranno domande sul Calciomercato, perché i bianconeri hanno necessariamente bisogno di innesti per incrementare il livello qualitativo della rosa. Alcune indiscrezioni che ...

Calciomercato Juventus : Douglas Costa sarebbe vicino all’addio - si tratta con Psg e United : Il Calciomercato della Juventus non è solo in entrata. I bianconeri devono fare cassa e dopo Cancelo, vicinissimo al City, stando alle ultime notizie sarebbero pronti a cedere anche Douglas Costa. Il brasiliano ha vissuto una stagione deludente a livello sportivo, complici i tanti infortuni, e con troppi errori anche fuori dal rettangolo verde così la società avrebbe deciso di privarsene. Nemmeno l’arrivo di Sarri può cambiare le cose anche ...

Calciomercato Juve : acquistato Demiral per 15 milioni - dovrebbe essere il quinto centrale : In attesa di annunciare grandi acquisti, la dirigenza bianconera sta cercando di puntellare una rosa che è evidentemente rimasta scoperta in alcuni ruoli. Considerati il ritiro di Andrea Barzagli (che dovrebbe far parte dello staff tecnico bianconero) e l'addio di Martin Caceres (che dopo il prestito ritornerà alla Lazio), la Juventus dovrà investire su almeno due difensori centrali, da affiancare ai vari Bonucci, Chiellini e Rugani. Un ...

Calciomercato Juventus – Indizi social sul ritorno di Pogba : Rabiot può arrivare a parametro zero : Paul Pogba semina Indizi sui social in merito ad un suo possibile ritorno alla Juventus: bianconeri presenti anche nel lotto delle pretendenti ad Adrien Rabiot, pronto a svincolarsi dal PSG Al giorno d’oggi, il Calciomercato passa anche dai social. Lo sanno bene i tifosi della Juventus, specie quelli che seguono Paul Pogba su Instagram. Nelle ultime storie, il centrocampista francese ha postato una foto di un fan con entrambe le maglie ...

Calciomercato Juventus - cessione vicina : incontro a Parigi col PSG : Calciomercato Juventus – Una mossa a sorpresa, una possibile novità di mercato nel futuro prossimo della Juventus. Secondo quanto riportato da Sportitalia, la Vecchia Signora starebbe lavorando col Psg a uno scambio piuttosto ‘pesante’ per la caratura dei giocatori coinvolti: Douglas Costa a Parigi, Marquinhos a Torino. Douglas Costa potrebbe lasciare la Juventus nel corso di questa sessione di Calciomercato. […] More

Calciomercato Juventus - media spagnoli : 'Rabiot sarebbe vicino alla firma' : La Juventus ha scelto Maurizio Sarri. Il tecnico firmato un accordo triennale con i bianconeri, ed ora dopo la presentazione del mister (sarà giovedì mattina), partirà ufficialmente il mercato del club. Tra i vari colpi già messi in preventivo e quelli che verranno, il tecnico toscano vorrebbe una Juve d'assalto in grado di imporre il proprio gioco. In tutti i reparti sono previsti dei ritocchi, in maniera particolare in quello arretrato e a ...

Calciomercato Juve : possibile scambio Costa-Marquinhos - ci sarebbe l'accordo con Rabiot : Finalmente è terminata la telenovela su chi sarà il prossimo allenatore della Juventus. Il club bianconero, infatti, ha deciso di puntare tutto su Maurizio Sarri, il quale ha accettato subito la chiamata della "Vecchia Signora", nonostante il suo passato al Napoli. Dopo un'ottima stagione al Chelsea, club con il quale ha raggiunto il terzo posto in campionato e vinto l'ultima edizione di Europa League, il tecnico toscano ha voluto tornare in ...

Calciomercato NEWS 18 GIUGNO - TRATTATIVE/ Milan - Inter - Juventus - Roma ultime notizie : CALCIOMERCATO NEWS 18 GIUGNO: le ultime notizie e le TRATTATIVE riguardanti Milan, Inter, Juventus, Roma. Bianconi vicini a Rabiot

Calciomercato Juventus : per Rabiot sarebbe quasi fatta - contratto fino al 2024 : Il Calciomercato della Juventus sta per far partire un altro botto. Secondo “Chiringuito TV” sarebbe tutto fatto per l’approdo in bianconero di Adrien Rabiot, centrocampista centrale che si svincolerà tra qualche giorno dal Paris Saint Germain. Dopo cinque anni di corteggiamento andrebbe quindi a segno un colpo a parametro zero che sarebbe il secondo dell’estate juventina dopo Aaron Ramsey pescato nelle fila dell’Arsenal. Calciomercato Juventus: ...

Calciomercato Juventus - Manchester United pronto a raddoppiare l’ingaggio pur di tenere Pogba : Calciomercato Juventus – Secondo il tabloid britannico ‘Daily Mail‘, il Manchester United sarebbe pronto a raddoppiare l’ingaggio a Paul Pogba pur di trattenerlo in squadra. Il francese passerebbe dagli attuali 16,8 milioni a stagione a quella esorbitante di 29. Pogba è un elemento fondamentale per i Red Devils non solo in campo ma anche come immagine: dal suo arrivo in Inghilterra il Manchester United ha ...

Calciomercato Juventus : Cancelo via - Sarri vorrebbe un terzino più ‘tattico’ : Il Calciomercato della Juventus è pronto a fare la rivoluzione sulla fascia destra. L’arrivo di Maurizio Sarri spinge Joao Cancelo sempre più lontano da Torino e il Manchester City è ormai ad un passo da trovare l’accordo con i bianconeri. A tagliare fuori dalla rosa il portoghese sarebbero le sue caratteristiche prettamente offensive e la poca disciplina tattica in una parte di campo in cui il nuovo tecnico invece vuole affidabilità. Le ...

Calciomercato news 18 giugno/ Juventus - Inter - Milan - Roma trattative - ultime notizie : Calciomercato Juventus, Inter, Milan, Roma: trattative news 18 giugno e ultime notizie circa i nomi che Interessano alle big del calcio italiano

Chiesa alla Juventus?/ Calciomercato - 'Futuro tra Juve - Inter e Milan' - Esclusiva - : Calciomercato Juventus, Federico Chiesa alla Juventus di Maurizio Sarri? Rocco Commisso potrebbe decidere di trattenerlo alla Fiorentina.

Calciomercato domenica 16 giugno : Juve - Sarri vuole Pogba. Cagliari - piace Eder : Calciomercato 16 giugno- JuveNTUS: Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus. E’ arrivata l’ufficialità. Il tecnico ora penserà al mercato e al nuovo piano in bianconero. Per il centrocampo piace Pogba. Cagliari: Eder potrebbe rappresentare una contropartita intrigante per il club rossoblù. Il giocatore piace parecchio a Maran, e l’attaccante potrebbe rientrare nell’affare Barella, […] L'articolo ...