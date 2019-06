Amici | le parole di Biondo che commuovono i fan | Una delle cose più importanti

Amici - Vincenzo Di Primo e la vittoria "rubata" : "Dopo tutti quei sacrifici..." - le sue prime parole : Ancora un codazzo polemico per Amici, il talent-show condotto da Maria De Filippi la cui stagione su Canale 5 è recentemente terminata. Vincenzo Di Primo, infatti, è tornato a parlare della vittoria sfiorata e poi andata nella sua categoria a Rafael Quenedit: per il pubblico a casa avrebbe dovuto vi

Amici - Tish ‘cambia faccia’. Fan senza parole : com’è diventata : Ilook eccentrici sono, da sempre, il suo biglietto da visita. Stavolta, però, Tish ha spostato ancora un po’ più avanti l’asticella della trasgressione, abbassando di qualche gradazione la tinta di rosso che caratterizza il suo hairstyle. Il risultato è stata una testa rosso fuoco che fa impazzire fan. Tish, infatti, ha salutato i followers con uno scatto in cui si mostra carica di trucco, con labbra color verde petrolio, ...

Amici 2019 - Intervista a Giordana Angi : Le Parole Che Non Ti Aspetti! : Giordana Angi, ex allieva del talent show Amici ha rilasciato un’Intervista nella quale parla della sua vita privata ed artistica. Dichiarazioni profonde e sbalorditive che non lasciano spazio all’interpretazione! Giordana Angi, dopo la vittoria ad Amici, ammette di avere avuto tante maschere. L’artista della squadra bianca, rivela cosa ne pensa di Rudy Zerbi! Giordana Angi, dopo essersi classificata al secondo posto alla ...

Alberto Urso - il vincitore di Amici si confessa : parole su Giordana : Alberto Urso, il vincitore di Amici si confessa su Maria De Filippi e Giordana Angi L’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi è stata vinta da Alberto Urso, il cantante lirico originario di Messina ha conquistato tante ragazzine con i suoi occhi verdi e con la sua bellissima voce. La sua vittoria nel talent […] L'articolo Alberto Urso, il vincitore di Amici si confessa: parole su Giordana proviene da Gossip e Tv.

Amici di Maria De Filippi - botto d'ascolti : Canale 5 - le pesantissime parole del direttore : "Amici è un prodotto unico nel suo genere, un vero e proprio evento televisivo". Il direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri esulta per gli ascolti dello show del sabato sera. "Il respiro internazionale, la cura spasmodica dei dettagli, l'attenzione allo spettacolo nel senso più puro del termine", agg

Rafael vincitore del ballo ad Amici e terzo eliminato : parole speciali : vincitore categoria ballo Amici 2019: Rafael Quenedit trionfa Rafael Quenedit ha vinto la categoria ballo. Non si sarebbe mai aspettato di arrivare così lontano ad Amici di Maria De Filippi. Lasciare la sua famiglia a Cuba è stata per lui una delle scelte più difficili della sua vita, ma ora può affermare con certezza di […] L'articolo Rafael vincitore del ballo ad Amici e terzo eliminato: parole speciali proviene da Gossip e Tv.

Amici 18 - Rafael piange per il padre : parole speciali prima della finale : Papà Rafael Quenedit: le parole al ballerino prima della finale di Amici 18 Rafael Quenedit ha ricevuto una grandiosa sorpresa ad Amici 2019. Non si sarebbe mai aspettato che il padre avrebbe potuto chiamarlo: è una persona a dir poco riservata, che preferisce rimanere fuori dal contesto televisivo; ha deciso quindi di fargli una chiamata, […] L'articolo Amici 18, Rafael piange per il padre: parole speciali prima della finale proviene da ...

Rafael e Vincenzo alla finale di Amici 18? Le parole di Timor sorprendono : finale Amici 18, Vincenzo e Rafael sempre più vicini Quest’anno ci saranno due ballerini alla finale di Amici 2019? Considerando il livello dei due danzatori di classico, potrebbero accedere entrambi all’ultima parte del talent show di Canale 5. Potrebbe dunque non esserci una finale della categoria ballo nell’ottava puntata di Amici 18: Rafael e Vincenzo […] L'articolo Rafael e Vincenzo alla finale di Amici 18? Le parole ...

Umberto dopo Amici - il ballerino ha lasciato il segno : le parole inaspettate : Amici 2019, Umberto Gaudino eliminato: i ballerini professionisti commossi L’eliminazione di Umberto Gaudino da Amici 2019 ha commosso i ballerini professionisti del talent show che – come forse ricorderete – ieri sono entrati in studio per tributargli un fragoroso applauso. Oggi Umberto ha lasciato Roma e si è ricongiunto con i suoi famigliari, e non […] L'articolo Umberto dopo Amici, il ballerino ha lasciato il segno: ...

Raffaella Carrà e Maria De Filippi - novità in arrivo ad Amici? Parole che colpiscono : Maria De Filippi onorata di aver ospitato Raffaella Carrà ad Amici Nella settima puntata di Amici di Maria De Filippi è stata ospite Raffaella Carrà che dopo la fine del primo girone ha ballato e cantato assieme a tutti i concorrenti non eliminati, fatta eccezione per il ballerino di latino-americano Umberto Gaudino che non ha […] L'articolo Raffaella Carrà e Maria De Filippi, novità in arrivo ad Amici? Parole che colpiscono proviene da ...

Tish - al Serale di Amici lacrime per la cantante : le parole di Alberto Urso : Amici 2019, Tish sorprende lo studio e batte Alberto Urso Al Serale di Amici 2019 questa sera Tish è stata una delle protagoniste assolute e ha portato in studio tutta sé stessa. Certo, tutti sono stati bravissimi ma lei è riuscita a sorprendere i professori nel secondo girone arrivando a battere persino Alberto Urso con […] L'articolo Tish, al Serale di Amici lacrime per la cantante: le parole di Alberto Urso proviene da Gossip e Tv.

Amici - strazio di Maria De Filippi per il rogo di Notre-Dame : le parole che commuovono l'Italia : Anche Amici di Maria De Filippi, il programma di Canale 5, ha omaggiato Notre-Dame dopo il rogo che ha devastato la cattedrale lo scorso lunedì. Prima dell'inizio della sfida tra i ragazzi della scuola del talent-show, la conduttrice ha ricordato quanto accaduto. La De Filippi, per la precisione, ha

Amici - Rudy Zerbi umilia Giordana Angi e lei perde il controllo : rissa e parole grossissime : Al centro delle polemiche ad Amici, il programma di Maria De Filippi su Canale 5, c'è sempre Giordana Angi. In questo caso non per la battaglia con Tish, ma per un duro confronto con Rudy Zerbi. Quest'ultimo, infatti, ha pesantemente attaccato Giordana: “Mi è piaciuta questa scelta di Tish di lancia